QUINTAL, Lynn



À Saint-Robert, le 13 janvier 2021, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Lynn Quintal, fille de feu Jacqueline Létourneau et de feu Paul Quintal.Elle laisse dans le deuil son frère, Alain (Lyne O'Farrell) et sa soeur, Manon (Marc Turgeon), ses neveux et nièce, Mathieu, Karine et Laurent-Philippe, ses beaux-fils et belles-filles, qui étaient chers à son coeur, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Ses cendres seront inhumées au printemps au Cimetière Près du Fleuve à Longueuil.