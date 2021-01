BEAULIEU, Yves



À Châteauguay, le 7 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Yves Beaulieu, époux de Mme Yolande Beaulieu (née Caron).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils feu Benoit et Martin (feu Isabelle Genest) et sa conjointe Nathalie Viau ainsi que sa fille Manon (Jasmin Proulx), ses 6 petits-enfants Bianka, Cédric, Laurie, Félix, Chloé et Bruno, son frère Jacques et sa soeur Raymonde, sa belle-soeur Pauline ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira en privé pour les funérailles.www.alexandrenicole.comEn guise de témoignage, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.