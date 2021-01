LÉTOURNEAU, René



À St-Eustache, le 8 janvier 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé M. René Létourneau, fils de feu Dominique (feu Mireille Poirier) et frère de feu Gilles.Il laisse dans le deuil son neveu Jean-François (Karina MacLean) et sa nièce Isabelle (Pascal Laporte), ses petits-neveux et petites-nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.514-871-2020www.salonsfunerairesguay.com