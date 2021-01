COMEAU, Bernard



Le 28 avril dernier, s'éteignait M. Bernard Comeau, à Lachine.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Sabourin, ses enfants, Benoît, Martine (Richard Warren), Simon (Isabelle Renaud) et Patrice, ses frères, Gilles O.M.I. et René (Gisèle Roussin), sa belle-soeur Élizabeth Renaud, ses petits-enfants, François, Gabrielle, Virginie, Charles, feu Clémence, Laurent, Élise et Francis, ses neveux et ses nièces.Les funérailles ont eu lieu à l'église des Saints-Anges dans l'intimité.La famille remercie chaleureusement les employés du Centre d'hébergement de Lachine pour les soins prodigués à Bernard durant son séjour.