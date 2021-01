Josh Gordon suspendu indéfiniment par la NFL

Le receveur de passes des Seahawks de Seattle Josh Gordon a une fois de plus été suspendu indéfiniment par la NFL puisqu’il n’aurait pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées pour pouvoir réintégrer le circuit.

Un représentant de la NFL aurait indiqué au réseau ESPN que cette décision relève du fait que Gordon ait enfreint la politique antidopage de la ligue.

En décembre dernier, alors qu’il avait été autorisé à reprendre la compétition sur une base conditionnelle après une suspension d’un an, Gordon a subi une rechute et s’est vu retirer la permission de jouer et de s’entrainer avec les Seahawks. Il pouvait toutefois assister aux réunions d’équipe et s’entrainer seul.

C’est la sixième fois que Gordon est suspendu depuis 2013, la cinquième fois pour avoir enfreint la politique antidopage de la ligue, selon ESPN. Après des débuts impressionnants dans la NFL avec les Browns de Cleveland, l’ancien participant au Pro Bowl a été suspendu deux saisons complètes, en 2015 et 2016.

Gordon a débuté la saison 2019 avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avant d’être réclamé au ballottage par les Seahawks en septembre de la même année.