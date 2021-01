Les GAFAM ont créé un monstre qu’il faudra dompter

Pour comprendre des phénomènes contemporains, il peut être intéressant de se reporter à la littérature. On peut comparer le boutonneux en chandail à capuche devenu PDG de Facebook au jeune médecin idéaliste du roman de Mary Shelley.

Certes, Victor Frankenstein voulait vaincre la mort, alors que Mark Zuckerberg souhaitait coter les plus belles filles du campus. Les deux ont toutefois en commun d’avoir été largement dépassés par les conséquences des actions de leur créature. Ils ont aussi adopté un rôle plutôt passif lorsque celle-ci s’est mise à casser des choses et à blesser des gens.

C’est le cas pour la direction de Facebook, comme pour celle de toutes les entreprises du numérique qui ont subitement décidé de censurer Donald Trump la semaine dernière. Or, le réveil est plutôt tardif pour ces géants qui ont développé un modèle payant en vendant de la publicité ayant pour support le contenu partagé par leurs usagers, d’autant plus enthousiastes que ça ne leur coûte pas un sou.

Quand c’est gratuit, c’est généralement que c’est toi le produit, dit-on.

Corporate America à la rescousse

Plusieurs ont applaudi lorsque Facebook et Twitter ont coupé le sifflet à Donald Trump, dans la foulée de l’invasion du Capitole de Washington. Il faut admettre que de voir le bambin en chef se faire enlever son bruyant sifflet avait quelque chose de satisfaisant, après si longtemps.

Imitée par d’autres gros joueurs du numérique, comme Google, Apple et Amazon, qui ont banni de leur hébergement des applications encourageant le discours haineux des fans du président déchu, l’initiative est toutefois problématique à plusieurs égards.

D’abord, parce qu’elle n’aura fait que pousser Trump et ses sympathisants à migrer vers d’autres plateformes, souvent cryptées et plus clandestines. L’insurrection continuera d’être fomentée, mais le grand public ne pourra plus la surveiller.

Ensuite, personne n’a confié à ces grandes entreprises le mandat de décider ce qui peut être dit ou non dans l’espace public. Si « Corporate America » s’est subitement réveillée, ce n’est pas qu’elle s’est découvert un idéal démocratique et progressiste.

Les PDG des grandes entreprises qui s’érigent aujourd’hui comme contre-pouvoirs défendent le capitalisme d’abord et avant tout, et l’instabilité politique, c’est mauvais pour les affaires. On peut être d’accord avec l’intervention et ses motivations – j’en suis –, mais n’allons pas penser que ça ira toujours dans nos intérêts.

Quand une Alexandria Occasio-Cortez briguera la présidence en proposant de casser les trusts que sont devenus les réseaux sociaux, on pourrait faire le saut. Dans les faits, Facebook et Twitter adoraient Trump tant qu’il était payant pour eux.

Finalement, il va falloir un jour comprendre collectivement que, lorsque vient le temps de parler de cette désin-formation non plus rampante, mais grimpante, les GAFAM sont comme les deux lames d’une paire de ciseaux. Elles contribuent à faire circuler les fausses nouvelles, d’une part, tout en minant la presse traditionnelle, d’autre part.

Une démocratie vivante

Les plateformes sociales reprennent les contenus produits par les entreprises de presse, parce que ceux-ci sont populaires et crédibles. Les complotistes auront beau en penser ce qu’ils veulent, jamais les grands médias n’ont été aussi suivis que sous la présidence de Donald Trump, à plus forte raison depuis le début de la pandémie.

Twitter, Facebook et Google sont donc très heureux de partager les contenus d’entreprises de presse établies et dont l’imputabilité repose sur la concurrence et sur des normes déontologiques et éditoriales consultables. Et ils sont d’autant plus contents que ça ne leur coûte rien.

Les GAFAM sont morts de rire. Non seulement ils n’ont pas à payer pour produire le contenu qu’ils diffusent, mais en plus, ils ne sont pas imposés et n’ont pas à percevoir de taxes sur leurs ventes dans la plupart des marchés où ils opèrent.

Les conseillers des départements publicitaires des entreprises de presse vampirisées par Facebook et Google doivent en charger, eux.

Le dossier de la fiscalité des GAFAM, ce n’est donc pas un dossier distinct de la question de la désinformation en ligne qu’on tente de faire disparaître sous le tapis présentement.

Ce sont les deux faces de la même médaille, celle que l’on voudrait arborer dans un espace public sain pour garder la démocratie vivante.

C’est aux États, dans leurs fonctions politiques et judiciaires, qu’il revient de fixer des limites légales à la liberté d’expression, s’il doit y en avoir, pas au conseil d’administration de Facebook.

De même, les gouvernements n’auraient pas à demander aux contribuables de financer seuls la survie de la presse, comme plusieurs autres services publics, s’il forçait au moins les GAFAM à payer leur dû.

Quand la créature de Frankenstein a fui le château, c’est une foule armée de fourches et de faux qui s’est mise à sa poursuite. Maintenant que celle-ci a plutôt décidé d’envahir le Capitole, ce serait bien qu’on dompte le monstre et qu’on lui montre comment se conduire, plutôt que d’espérer qu’il finisse par le faire par lui-même.