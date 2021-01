NFL: les Packers passent en finale d’association

Aaron Rodgers a réussi deux passes de touché et un majeur par la course pour aider les Packers de Green Bay à vaincre les Rams de Los Angeles par la marque de 32 à 18 et à se qualifier pour la finale de l’Association nationale, samedi soir, au Lambeau Field.

Peu après que les Rams eurent réduit l’écart à 25 à 18, Rodgers a porté le coup fatal au quatrième quart en décochant une longue passe à Allen Lazard qui a complété un jeu de 58 verges pour le touché.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Le pivot des Packers a débuté sa soirée de travail avec une courte passe à Davante Adams, au premier quart, pour le majeur. Rodgers a ensuite lui-même franchi la zone des buts adverse pour porter l’avance des siens à 16 à 3.

Avant de rentrer au vestiaire pour la mi-temps, les Rams ont réussi à réduire l’écart lorsque Jared Goff a rejoint Van Jefferson à l’aide d’une courte passe.

Mais les Packers ont repris les choses en main dès leur retour sur le terrain lorsqu’Aaron Jones a réussi une course spectaculaire de 60 verges pour amener les siens à la ligne de 15 des Rams. Le porteur de ballon a complété lui-même le travail par la suite en inscrivant le troisième touché de l’équipe locale.

Photo AFP

Cam Akers a revigoré les Rams à la fin du troisième quart en marquant le majeur sur une course de sept verges. À terme, ce sont les champions de la division nord de la Nationale qui ont eu le dernier mot.

Rodgers a complété 23 de ses 36 tentatives de passes pour 296 verges de gains. Pour sa part, Aaron Jones a enregistré 99 verges de gains en 14 courses pour la formation de Green Bay. Lazard a quant à lui généré 96 verges de gains en quatre attrapés.

Le botteur des Packers Mason Crosby a réussi deux placements, dont un de 39 verges à la fin de la première demie.

Du côté des Rams, Goff a réussi 21 de ses 27 relais pour des gains de 174 verges. Cam Akers s’est illustré avec ses 90 verges accumulées en 18 courses.

Les Rams sans Kupp

Au cours de cet affrontement, les Rams ont dû se débrouiller sans leur meilleur receveur de passes, Cooper Kupp, qui est aux prises avec une blessure à un genou.

Kupp a capté 92 passes au cours de la saison régulière pour des gains de 974 verges. Il a également inscrit trois touchés. Au premier tour éliminatoire la semaine dernière contre les Seahawks de Seattle, il a réussi trois attrapés pour 78 verges de gain dans une victoire de 30 à 20.

En finale d’association, les Packers affronteront les gagnants du duel opposant les Buccaneers de Tampa Bay aux Saints de La Nouvelle-Orléans, qui aura lieu dimanche.