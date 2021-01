Oilers: Kailer Yamamoto roule à plein régime

L’attaquant Kailer Yamamoto fait de plus en plus jaser chez les Oilers d’Edmonton, même s’il évolue dans l’ombre des vedettes Connor McDavid et Leon Draisaitl.

• À lire aussi: Canadien: l'avant-match à la loupe

• À lire aussi: Tyson Barrie à propos de Connor McDavid: «Je l’ai vu passer en coup de vent»

• À lire aussi: Objectif: contenir McDavid et Draisaitl

Yamamoto, qui est âgé de seulement 22 ans, a récolté trois points en deux matchs, cette saison, avant d’affronter le Canadien de Montréal, samedi soir.

Cette production n’est pas nécessairement étonnante puisque le petit attaquant avait terminé la dernière campagne en obtenant 26 points en 27 matchs avec les Oilers. Selon les notes fournies par la Ligue nationale de hockey (LNH), il s’était d’ailleurs inscrit à la feuille de pointage lors de 19 de ces 27 confrontations après son rappel du club-école de Bakersfield, dans la Ligue américaine.

De Spokane à Edmonton

Si ses grands-parents sont originaires du Japon, Yamamoto, lui, est natif de Spokane, dans l'État de Washington. L’attaquant a d’ailleurs joué pour le club junior de l’endroit, dans la Ligue de l’Ouest, pendant quatre saisons, non sans avoir effectué au passage un premier séjour de neuf matchs avec les Oilers en 2017-2018.

Malgré sa petite taille, les Oilers lui ont fait confiance en le repêchant 22e au total en 2017. À Edmonton, Yamamoto est régulièrement utilisé sur le même trio que Draisaitl.

En 55 matchs en carrière dans la LNH, avant d’affronter le Canadien deux fois (samedi et lundi), Yamamoto totalise 34 points, dont 13 buts.