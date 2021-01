Pensez-vous que je puisse encore espérer?

Il y a cinq ans maintenant que j’entretiens une relation avec un homme marié. J’étais moi-même en couple quand on s’est connus. Mais dès que je fus certaine de mes sentiments envers lui, c’est-à-dire au bout de six mois, je me suis séparée de mon conjoint de l’époque, même si je savais que lui ne procéderait pas tout de suite.

Il me disait souhaiter d’abord que sa fille termine son CÉGEP et entre à l’université. Ce que je pouvais accepter. Puis il m’a demandé la même chose pour son fils, deux ans plus tard. Je ne me sentais pas alors le courage de lui refuser ce nouveau délai, vu qu’il adore ses enfants, et que je suis sensible aux hommes qui aiment leurs enfants.

Ignorant à ce moment qu’il n’allait pas s’arrêter là dans les empêchements de procéder, je me suis mise à échafauder des projets d’avenir, et il ne m’a pas retenue de le faire. Au contraire, on aurait dit qu’il me suivait totalement dans mon délire. On allait acheter une maison où on recevrait ses enfants et leurs conjoints et on allait enfin être libres et heureux au grand jour.

Mon euphorie fut stoppée net quand il m’a déclaré que l’état dépressif de sa femme commençait à peser dans la balance et que ça l’empêchait définitivement de procéder. Comme elle venait de perdre coup sur coup ses deux principales raisons de vivre en voyant ses enfants voguer seuls vers leurs destins respectifs, elle avait, disait-il, de sérieux coups de blues, dont il craignait les contrecoups.

Là j’ai rué dans les brancards et je lui ai mené la vie dure pendant un bout en lui faisant savoir que je me sentais comme la cinquième roue d’un carrosse dans lequel je ne monterais jamais parce que lui ne se décidait pas à m’y faire une place. Une place que je croyais mériter, vu ma grande patience.

Puis la maudite COVID est arrivée en mars 2020 et il a fallu se confiner. Nos contacts se sont alors résumés à des rencontres virtuelles, des courriels et des téléphones. Je ne vous décris pas les mois de platitude que j’ai passés et la rage que j’avais au cœur, pendant que lui était toujours avec elle. Elle profitait de lui quand moi, je me morfondais seule dans mon appartement.

Lors du déconfinement il fut un amoureux exemplaire. Rien n’était trop beau pour moi. Il m’a couverte de cadeaux, et vu qu’il avait réintégré son bureau, on se voyait régulièrement. Semaine après semaine il me promettait que l’issue avec sa femme se préparait, que je ne devais pas désespérer puisque lui en avait assez de cette union avec une femme frigide, qu’il endurait depuis autant d’années.

Je me suis retrouvée à l’automne 2020 au même point qu’au printemps, c’est-à-dire seule et en attente d’un geste définitif de sa part. La semaine dernière je lui ai posé un ultimatum : dimanche tu déménages chez moi, ou c’est fini ! N’ayant reçu aucune réponse de sa part, devrais-je encore garder espoir ?

Anonyme

Ma réponse ne risque pas de vous plaire. Selon moi, il est important que vous vous fassiez une raison sur cette liaison. À moins d’un miracle, auquel je ne crois pas, cet homme ne va pas quitter sa conjointe. Il faut cesser de rêver comme vous le faites depuis si longtemps. Il vous aime probablement, mais il manque du courage nécessaire pour opérer un aussi grand changement dans sa vie. Au risque de passer pour un oiseau de malheur, je vous signale que continuer à espérer me semble le meilleur moyen d’étirer votre souffrance dans le temps. Et dites-vous que si jamais il avait la moindre envie de partager vraiment sa vie avec vous, l’électrochoc que vous allez lui donner en rompant le fera réagir. À défaut de cela, il serait crucial pour vous de passer à autre chose.