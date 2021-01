On a le droit de rêver. Pas à un défilé de la coupe, non. Pas tout de suite. Rêver d’une vie juste un petit peu plus normale. Vous ne trouvez pas qu’il faudrait que nos sacrifices commencent à payer ? Peut-on dire que le pire est probablement passé ? Sinon, ce qui s’en vient sera mieux ? Je n’ose pas écrire que « ça va bien aller » parce que, avouons-le, ce slogan s’est pété la gueule assez pathétiquement. On dirait que c’est le virus lui-même qui s’en est emparé.

Mettons donc nos lunettes roses. Considérons que, depuis près d’un mois, les journées rallongent, on gagne en clarté et dans moins de 60 jours, on avancera l’heure. On s’en va du bon bord.

Aussi, il faut se conforter un brin dans notre isolement parce qu’au moins, on n’a pas un hiver de fou où le froid nous fend la tête en deux. On n’a pas l’impression de promener le chien en Sibérie.

Je n’irai pas jusqu’à croire que, dans deux semaines, la marmotte sortira en bikini, mais on est en droit d’espérer un reste d’hiver raisonnablement doux.

Les vaccins se répandent, le coup de barre de Legault dans les dernières semaines devrait commencer à faire son effet et nous approcher d’une amélioration de la situation, non ? Un écrasement de la courbe, si léger soit-il, serait si doux à l’oreille. Pas au point de tous nous autoriser au karaoké, mais quand même.

On a le droit de rêver. Regardez au sud. Les Américains vont se débarrasser de leur plus gros virus à toupet dès la semaine prochaine.

PO-POSITIFS

Restons patients. Regardez tomber cette belle neige qui vient dégriser l’ambiance. Il n’y a plus de congestions interminables à l’échangeur Turcot, le Canadien est de retour, le nouveau pont Champlain est magnifique, on a des gros ailiers, et le VP de Radio-Canada a réglé ses problèmes de condo en Floride.

Mais oui, je le sais, on parle encore anglais au centre-ville, mais on s’en fout, y a pas un chat (there’s not a cat).

Pas au test de la COVID, mais pour le reste, soyez positifs.

ENFILADE