Ryan O'Reilly embarrassé

Au grand dam du capitaine Ryan O’Reilly, les Blues de St. Louis en avaient une mauvaise dans le système, c’est le moins qu’on puisse dire, alors qu’ils ont perdu 8 à 0, vendredi soir à Denver, contre l’Avalanche du Colorado.

«Nous nous sommes mis dans l’embarras et c’est très décevant, a avoué O’Reilly, cité sur le site web de la LNH. Dès le début du match, on pouvait dire qu’on ne l’avait pas, puis en ne faisant pas les petites choses, ç’a donné ça.»

Le capitaine des Blues s’est porté à la défense d’un seul joueur de son équipe: le gardien Jordan Binnington. Or, celui-ci a dû être remplacé par son auxiliaire Ville Husso après avoir accordé quatre buts sur 24 tirs en deux périodes.

«Le temps qu’il était devant le filet, il a fait quelques arrêts importants, mais dès qu’ils ont marqué un premier but, on jouait sur les talons, a reconnu O’Reilly. Tout le monde est embarrassé présentement.»

Brasser les troupes

Évidemment, l’entraîneur-chef des Blues Craig Berube n’était pas non plus très satisfait de la situation.

«Ça devrait nous réveiller, a-t-il dit. C’est une ligue difficile et il faut se présenter à chaque match, il faut être prêt à compétitionner et il faut jouer de la bonne façon. Nous formons une équipe de hockey structurée, nous jouons bien défensivement et nous n’avons pas démontré ça lors de ce match.»

Les Blues (1-1-0) auront l’occasion de se racheter avec un meilleur effort collectif lors de leur prochaine partie, lundi à St. Louis, contre les Sharks de San Jose.