Sept Européens à l'assaut de la LNH

Faire confiance aux joueurs des ligues outre-mer est parfois audacieux. Pour des signatures comme celles d’Artemi Panarin et de Nikita Gusev, il y aura toujours des déceptions comme Vadim Shipachyov ou Jiri Sekac.

Voici sept Européens qui font leurs débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette saison ou encore qui font leur grand retour dans le circuit Bettman.

Kirill Kaprizov

Photo AFP

Avant-même le début de la saison 2020-2021, Kirill Kaprizov était pressenti pour faire partie des candidats possibles au trophée Calder. Disons que le Russe de 23 ans a fait plutôt une bonne impression en récoltant trois points à son premier match avec le Wild du Minnesota. Kaprizov est le plus jeune joueur de cette liste, mais il jouait avec les hommes dans la Ligue continentale de hockey (KHL) depuis six saisons déjà. Il a d’ailleurs terminé au troisième rang du circuit pour les points en 2019-2020.

Mikhail Grigorenko

Photo AFP

Voici un nom qui devrait sonner une cloche pour plusieurs amateurs de la Belle Province. Grigorenko a été un excellent élément des Remparts de Québec avant d’être repêché par les Sabres de Buffalo. Le joueur de centre n’a toutefois pas réussi à faire sa place dans la LNH et a choisi l’exil en KHL. Le Russe au physique imposant (6 pi 3 po et 209 lb) a indiqué être plus mature qu’il y a trois ans, alors qu’il tente maintenant sa chance chez les Blue Jackets de Columbus.

Ilya Sorokin

AFP

Le gardien de but Ilya Sorokin est tellement attendu par les partisans des Islanders de New York, que plusieurs experts pensent que l’athlète de 25 ans pourrait prendre la place de Semyon Varlamov. Ce n’est pas fou d’avancer cette possibilité, puisque Sorokin a sans doute été le meilleur portier de la KHL depuis cinq ans. Avec le calendrier condensé de cette saison, le Russe aura l’occasion de se faire valoir, et qui sait, ravir le poste de numéro un.

Alexander Barabanov

Photo d'archives, AFP

Alexander Barabanov est un cas plus énigmatique que les trois joueurs précédents. L’ailier gauche de 26 ans a obtenu un contrat d’un an et 925 000 $ des Maple Leafs et on s’attend à ce qu’il soit un joueur de profondeur. L’an dernier, avec le club de sa ville natale, le SKA de Saint-Pétersbourg, Barabanov a récolté 20 points, dont 11 buts, en 43 rencontres.

Nikita Nesterov

AFP

Comme Grigorenko, le défenseur Nikita Nesterov obtient une nouvelle opportunité dans la LNH, trois ans après avoir rejoint le CSKA de Moscou. L’arrière de 27 ans a disputé la majorité de sa carrière nord-américaine en tant que joueur du Lightning de Tampa Bay. Les partisans du Canadien de Montréal se souviendront peut-être de lui pour son passage de 15 rencontres dans l’uniforme bleu-blanc-rouge. Nouveau membre des Flames de Calgary, Nesterov aura l’occasion d’affronter le CH plusieurs fois.

Mathias Brome

Photo d'archives, AFP

Brome est le premier joueur non-Russe de ce palmarès. Le Suédois n’avait encore jamais quitté sa contrée natale avant d’accepter l’offre d’une saison des Red Wings de Detroit. Ces derniers ont bien entendu un historique intéressant en matière de joueurs suédois et ils espéreront de tout cœur que Brome saura appuyer leur attaque en grande difficulté. L’ailier gauche a déjà du momentum, lui qui a récolté 20 points en 23 matchs en Ligue élite de Suède en 2020-2021.

Pius Suter

Dave Abel/Toronto Sun/QMI Agency

Ces dernières saisons, les Blackhawks de Chicago ont vu juste en s’appropriant les services d’Artemi Panarin et de Dominik Kubalik en provenance de l’Europe. Pius Suter, un joueur suisse, est peut-être la prochaine heureuse surprise dans la Ville des vents. Avec la blessure de Kirby Dach et l’absence pour maladie de Jonathan Toews, le joueur de centre risque d'avoir amplement les chances de faire parler son talent cette année.