Un duo de rouges pour viande saignante

Un pour maintenant, l’autre pour plus tard, deux rouges francs et de bonne structure pour accompagner un filet de cerf ou toute autre viande rouge, servie bien saignante.

Château Malescasse, Haut-Médoc 2015, France

50,75 $ - Code SAQ : 14624738 – 14 % - 1,8 g/L

La commune de Lamarque constitue le point culminant du Médoc avec une altitude vertigineuse de... 30 mètres ! Cette propriété d’une quarantaine d’hectares, classée Cru bourgeois exceptionnel depuis 2020, y élabore un vin très sérieux, issu d’un assemblage de merlot, de cabernet sauvignon et de petit verdot. Le 2015 est encore très jeune, mais tout à fait harmonieux, avec une belle intégration du bois, des tanins fermes et charnus, un fruit de belle qualité et une longueur appréciable. Déjà agréable à boire, mais il a la structure nécessaire pour tenir au moins jusqu’en 2025-2028.

$$$$ 1⁄2 – ★★★★

Pascal Lorieux, Chinon 2018, Thélème, France

28,20 $ - Code SAQ : 917096 – 13,5 % - 1,8 g/L

Expression épurée du cabernet franc, sur les sols de tuffeau (calcaire) de Chinon. Pas de bois – le vin est élevé en cuves inox – mais des saveurs franches de fruits noirs, avec une légère pointe végétale qui rappelle le piment d’Espelette rouges et qui persiste en finale. Servez-le avec une longe d’agneau, sauce aux poivrons rouges grillés.

$$ 1⁄2 – ★★★ 1⁄2

LÉGENDE

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.