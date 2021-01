Une mémorable histoire

L’écrivain français Olivier Adam nous propose de commencer l’année avec un drame familial qui décrit la terrible réalité de certains pères.

La pandémie nous aura au moins apporté une chose de bon : Tout peut s’oublier, le nouveau roman d’Olivier Adam. « En principe, ce livre n’aurait pas dû sortir en janvier parce qu’il n’aurait pas dû être terminé !, explique l’écrivain, qu’on a pu joindre chez lui, à Paris. Mais pendant le premier confinement, on était totalement enfermés chez nous sans aucune sollicitation d’aucune sorte. Alors je me suis réfugié dans le travail, et j’ai abattu l’équivalent de six à douze mois de boulot ! » Avec pour résultat une histoire bien ficelée, dont l’intrigue se déroule entre la Bretagne et le Japon.

Avant que ce fichu coronavirus ne nous pourrisse la vie, Olivier Adam se rendait en effet régulièrement au Japon. « J’y ai séjourné à plusieurs reprises, peut-être une dizaine de fois, confirme-t-il. C’est donc un pays que je crois connaître et que je fréquente à hautes doses avec son cinéma, ses cinéastes, sa littérature... Mais même quand on aime profondément un pays, il y a toujours une part qui nous reste insaisissable et c’est ce qui va arriver à Nathan. Il va se heurter à une facette du Japon qu’il ne pouvait pas soupçonner et qui se révélera très cruelle. »

Au nom de la loi

À l’instar d’Olivier Adam, Nathan Forsberg a souvent été au Japon, et plus précisément à Kyoto. C’est d’ailleurs là qu’il a rencontré Jun, la jolie Japonaise francophile qui a accepté de le suivre jusqu’en France, dans la petite ville côtière de Bretagne où il possède un cinéma indépendant.

Mais si Nathan et Jun eurent un enfant, ils ne vécurent malheureusement pas très longtemps heureux ensemble. De fait, ils seront déjà divorcés au moment où débute le roman. Quant à leur petit Léo, cinq ans, il ira vivre tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre. Du moins pour un temps. Car un beau matin, sans avertir quiconque, Jun va s’envoler vers le Japon en emmenant Léo avec elle.

« En Bretagne, il y a beaucoup de couples franco-japonais, précise Olivier Adam. Rien que dans la ville où je vivais avant, il doit y avoir au moins cinq ou six couples comme ça. En lisant les journaux, je suis donc tombé sur ce truc effarant. Des Japonaises qui retournent en cachette dans leur pays d’origine sans prévenir le père. Et lorsque ce dernier tente de retrouver femme et enfant(s), les choses ont tendance à devenir assez compliquées. »

Ce qu’on ne savait pas (et qu’on a découvert en lisant Tout peut s’oublier !), c’est que la loi japonaise est très différente de la nôtre en cas de divorce. Là-bas, l’autorité parentale ne peut être partagée et la garde alternée n’est tout simplement pas reconnue. Autrement dit, un seul parent a légitimement le droit d’avoir la garde des enfants et généralement, ce droit revient à la mère. Si cette dernière rentre définitivement au Japon, le père peut ainsi perdre ses enfants à jamais.

Une situation impossible

Dès qu’il comprendra que Jun est partie pour de bon afin de profiter des lois japonaises, Nathan fera ce que bien des pères désemparés ont fait avant lui : se lancer à la recherche de la mère, et même engager un détective privé habitué à traiter ce genre d’affaires.

« L’histoire d’amour qui nous unit à nos enfants est censée être inconditionnelle et ne peut pas finir, contrairement aux relations homme-femme, souligne Olivier Adam. Si on est parent, on peut d’ailleurs facilement imaginer l’horreur que ça serait de voir notre enfant enlevé et de ne plus pouvoir avoir de contacts avec lui. La situation de Nathan va donc assez rapidement devenir kafkaïenne : sa femme disparaît, on lui enlève son gosse et quand il va se rendre au Japon dans l’espoir de revoir son fils, ce sera lui, le coupable. Alors c’est comme ça qu’il sera également amené à découvrir le système judiciaire japonais, qui est vraiment très dur. »

Même si ce n’est pas un polar, Tout peut s’oublier nous tient en haleine d’un bout à l’autre. Parce qu’on veut savoir comment tout a commencé – et dérapé – entre Jun et Nathan, mais surtout parce qu’on veut savoir si Nathan va ou non parvenir à revoir son fils un jour. « Le trajet du livre va tout droit, et le suspense ne porte pas sur les faits, mais sur les raisons, ajoute Olivier Adam. Il n’y a pas de révélations. C’est un livre amoureux du Japon, et un livre qui en montre ses côtés les plus sombres. Plutôt que de dénoncer, j’ai voulu tendre un miroir et dire la réalité des choses dans leur complexité. » Bref, un livre qu’on n’est pas près d’oublier.