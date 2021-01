Val-d’Or: collision entre un véhicule de police et une camionnette

Deux policiers ont été lourdement blessés après une collision entre leur véhicule de patrouille et une camionnette, dans la nuit de vendredi à samedi, à Val-d’Or, en Abitibi.

La Sûreté du Québec (SQ) a fait savoir que le conducteur de la camionnette, un octogénaire, a lui aussi subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.

Les deux agents du service de police de la réserve de Lac-Simon devraient aussi se tirer d’affaire, a-t-on spécifié.

La SQ a expliqué que le face-à-face a eu lieu sur la route 117, dans le secteur de Louvicourt, vers minuit et demi, alors que les conditions routières n’étaient pas dangereuses.

«Les circonstances de l’accident restent à éclaircir», a fait savoir Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Pour l’heure, la police ne s'avance sur aucune cause possible. On ne précise même pas lequel des deux véhicules est sorti de sa trajectoire.

Un reconstitutionniste devait d’ailleurs se rendre sur place samedi pour en savoir davantage.