ZZ Top: 50 chandelles pour le premier opus des barbus

Deux ans après avoir vu le jour à Houston, ZZ Top lance une première collection de chansons qui permettra à la formation de sortir du Texas et de se produire un peu partout aux États-Unis. Lancé le 16 janvier 1971, ZZ Top’s First Album a 50 ans.

Pour les barbus Billy Gibbons et Dusty Hill, et le batteur Frank Beard, qui ne portaient pas la barbe à l’époque, ce premier opus est le premier jalon d’une carrière qui se poursuit toujours et qui est remplie de succès. Avec 15 albums studio, le trio américain en a vendu 70 millions à l’échelle planétaire.

ZZ Top a choisi le titre ZZ Top’s First Album pour indiquer, tout simplement, qu’il y en aurait un deuxième.

«On voulait que tous les gens sachent qu’il y en aurait d’autres. Nous n’étions pas certains d’obtenir une autre chance de pouvoir aller en studio, mais nos espoirs étaient élevés», a raconté le guitariste Billy Gibbons, dans une entrevue publiée en 2013 sur le site MusicRadar.

Avant cet album, ZZ Top avait lancé le simple Salt Lick. Billy Gibbons était entouré, à ce moment, du bassiste et claviériste Lanier Greig et du batteur Dan Mitchell, qui seront ensuite rapidement remplacés par Dusty Hill et Frank Beard.

Marque de commerce

C’est le guitariste Billy Gibbons qui a eu l’idée du nom ZZ Top. Il avait constaté sur les affiches de groupes dans leur appartement la présence de plusieurs noms avec des initiales. Les noms du guitariste B.B. King et du chanteur blues Z.Z. Hill ont été combinés pour faire ZZ King et ensuite devenir ZZ Top. Parce que le King est au « top ».

Malgré tout, le mystère entourant le nom du groupe demeure. Les musiciens ont donné, au fil des années, toutes sortes d’explications, brouillant les cartes et créant une confusion qui semble voulue.

ZZ Top’s First Album, qui s’écoute très bien aujourd’hui, n’a pas connu beaucoup de succès. Il a toutefois permis de définir, en 35 minutes, l’alliage boogie, hard rock et southern rock, qui allait devenir la marque de commerce du groupe.

Le simple (Somebody Else Been) Shaking Your Tree, qui ouvre l’album, n’a pas réussi à trouver sa place sur les palmarès du magazine Billboard.

Il faudra attendre la parution de l’album Rio Grande Mud et le 45 tours Francine, lancé un an plus tard, pour voir un titre de ZZ Top faire son apparition au Billboard, avec une 69e position.

Les dix chansons de cet opus sont disparues du répertoire de la formation. Les Brown Sugar, Certified Blues et Just Got Back from Baby’s ont été très peu et rarement interprétées en spectacle.

Enregistré à Robin Hood Studios, au Texas, ZZ Top’s First Album a été réalisé par leur gérant, Bill Ham.