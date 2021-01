Andy Greene, un allié fiable pour Noah Dobson

En réembauchant le vétéran Andy Greene le 31 décembre, les Islanders de New York ont assuré leurs arrières, tout en donnant au jeune Noah Dobson un professeur auquel il pourra se fier cette saison.

Acquis par l’organisation new-yorkaise des Devils du New Jersey en février dernier, Greene a préféré demeurer dans son giron même s’il était devenu joueur autonome sans compensation. Pour les Insulaires, il s’agit d’une bonne nouvelle, eux qui ont vu Johnny Boychuk prendre sa retraite et qui ont échangé Devon Toews à l’Avalanche du Colorado.

Son entraîneur-chef Barry Trotz misera beaucoup sur le défenseur de 38 ans durant le calendrier exigeant de 56 matchs que sa troupe a amorcé avec une victoire et une défaite face aux Rangers de New York.

«Avec Andy, il n’y a pas de surprise au rendez-vous, a déclaré le pilote au site officiel des Islanders. C’est un gars avec de la confiance et de l’expérience. Il garde le contrôle de lui-même et ne déborde pas d’émotion. Il a un effet calmant et il constitue un excellent partenaire pour un jeune comme Noah Dobson. Pendant plusieurs années dans la Ligue nationale, il est passé sous le radar chez les arrières de haut niveau. Maintenant, il est plus vieux, mais reste toujours aussi bon. Il est intelligent et n’est jamais frustré.»

Revendiquant 935 affrontements de saison régulière en carrière, Greene pourrait toucher jusqu’à 2,7 M$, bonis compris, cette année. L’ancien capitaine des Devils ne contribue pas nécessairement avec de nombreux points, mais la valeur de l’investissement de sa formation sera plutôt déterminée par la qualité de son enseignement, aux yeux de Trotz.

«Ce fut très bon de miser sur des gars comme Johnny Boychuk et Andy Greene et de voir à quel point ils sont en maîtrise de la situation. On a pu apprendre de ces gars. Aujourd’hui, des jeunes défenseurs comme Dobson, Sebastian Aho et Bode Wilde en savent plus grâce à Andy. C’est en quelque sorte la transmission du flambeau de Johnny à Andy. Et possiblement que le prochain ensuite sera [Adam] Pelech ou [Ryan] Pulock. Ils nous amèneront au prochain niveau avec du leadership et des connaissances refilées aux plus jeunes sur plusieurs détails.»

Groupe solide

Le principal intéressé ne regrette nullement son choix d’avoir signé une entente avec les Islanders. Greene considère son retour comme un élément positif, une situation gagnante pour les deux parties.

«Je n’ai joué que 10-11 matchs de saison avec le club depuis mon arrivée? Et ça fait presque un an. Disons que ce fut un peu étrange, mais bon, il s’agit d’une excellente équipe. Le groupe de joueurs est solide et accueillant. Chaque jour qui passe, vous êtes un peu plus à l’aise et vous connaissez les différentes personnalités. Une fois l’époque de la bulle derrière moi, je savais qui étaient ces personnalités dans le vestiaire», a-t-il expliqué.