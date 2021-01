Au cœur du Vestland en Norvège

En cette période de pandémie, les passionnés de voyage comme moi doivent prendre leur mal en patience. Voyager dans ses souvenirs ou en images demeure toujours un moyen de garder la flamme vive. Parmi les endroits fascinants que j’ai visités, la vallée entourant la route E39 en Norvège figure au palmarès. Cette fois, je roulais sans destination précise. Mon seul objectif : atteindre éventuellement la ville de Bergen... Le chemin à prendre n’avait pas d’importance et j’avais deux à trois jours pour faire un trajet d’une journée. Quelques coups d’œil occasionnels sur la carte en ligne et j’avalais les kilomètres en quête de nouveauté. Soudainement, le paysage s’est transformé, passant « de déjà » extraordinaire à complètement incroyable. Le temps gris et pluvieux rehaussait les nombreuses nuances de vert tendre à vert de gris. Au loin, les montagnes enneigées et sombres s’arrachaient avec peine du couvert nuageux. Cela conférait à la scène une ambiance sortie d’un film de Vikings ! Je me suis tellement éternisé dans cette vallée que j’ai finalement dormi dans le petit village de Skei. Une bourgade de moins de 500 habitants en bordure du lac Jølstravatnet, tout aussi magnifique que les vallées qui l’entourent.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm F/4L IS USM

Exposition : 1/250s à f/11

ISO : 250