COVID-19 : la résilience italienne chantée au Québec

Après avoir connu un succès planétaire, la chanson Rinascerò, rinascerai, composée dans la foulée de la pandémie de COVID-19 en Italie, a récemment été traduite en français et diffusée au Québec pour la bonne cause.

La chanteuse Daniela Fiorentino, originaire de Naples en Italie et montréalaise d’adoption, est derrière la traduction et l’interprétation de Je renaîtrai, tu renaîtras, une chanson remplie d’espoir qui témoigne de la résilience et de l’amour des gens dans une période extrêmement difficile.

En entrevue sur les ondes de LCN, la chanteuse a détaillé la genèse du projet, qui est né au mois de mars, alors que la pandémie frappait de plein fouet l’Italie.

«Roby Facchinetti, un chanteur et compositeur italien, a décidé, comme il avait perdu beaucoup de proches de la COVID-19, de composer cette mélodie dans les larmes et dans sa souffrance, a-t-elle expliqué. Rinascerò, rinascerai est née pour soutenir la ville de Bergame, qui est devenue le symbole de la résilience italienne.»

Les fonds amassés par la chanson sont d’ailleurs remis à l’hôpital de Bergame. Au Québec, une partie des fonds sera également remise aux Hôpitaux Shriners pour enfants.