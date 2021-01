Jouer au parc: pour une belle parenthèse hivernale

La pandémie s’étirant dangereusement, pour ceux qui respectent les consignes sanitaires, on se cherche désespérément des exutoires sécuritaires.

Avec l’hiver, plusieurs dont la mobilité personnelle est réduite, sont confinés plus que jamais. Si nous en connaissons, prenons vite de leurs nouvelles!

Pour ceux qui le peuvent, dans nos villes, les parcs deviennent ce précieux exutoire sécuritaire en temps de Covid-19.

Après tout, le couvre-feu est à 20h00 et, de toute manière, il n’y a nulle part où aller hormis pour sa propre «bulle» résidentielle.

Avec la belle bordée de neige toute récente, les parcs urbains prennent des allures presque miraculeuses.

Ayant la chance d’habiter près d’un grand parc depuis longtemps, jamais jusqu’à cet hiver, je n’avais vu ce parc autant fréquenté. Toutes les fins de semaine. Même les jours de semaine.

Le portrait est féérique et quasi intemporel. On s’attendrait presque à voir aussi un tramway déambulé devant...

Tout plein de patineurs enjoués, d’enfants heureux. Tout plein de gens qui y font du ski de fond. Les raquettes ne sont pas en reste non plus.

Des couples qui, amoureusement, prennent leur marche de «santé» au grand air.

Avec la neige et la météo clémente, il y a surtout tout ce blanc magnifique, cette luminosité si précieuse dont l’hiver nous prive trop souvent.

Dans les parcs de Montréal – ça doit sûrement se passer aussi ailleurs -, on voit également apparaître toute une ribambelle réjouissante de bonhommes de neige.

Tous différents. Certains plus artisanaux et dénudés, d’autres raffinés et décorés avec une joyeuse élégance.

Il y en a des petits, des moyens, des grands. Certains sont seuls, grandioses, d’autres regroupés en duo ou en trio comme s’ils étaient près à partir faire du ski ensemble.

Certains ont même des airs artistiques d’Inukshuk partis en voyage dans le «Sud» du Québec.

Sur twitter et Facebook, on rivalise même de nos photos de Bonhomme de Neige!

Dans nos parcs, ce sont des créations spontanées et heureuses.

Une jolie parenthèse dans la pandémie.

Dans la noirceur de la Covid, c’est du bonbon pour les yeux. Et pour le cœur, du réconfort dont nous avons tellement besoin.