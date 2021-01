Kathryn Hugues: le pouvoir rédempteur de l’amour

Après son méga succès Il était une lettre, maintenant vendu dans 30 pays du monde, l’écrivaine Kathryn Hughes revient avec une histoire qui montre à quel point l’espoir peut renaître grâce au pouvoir rédempteur de l’amour dans son nouveau livre, Sa dernière promesse. Invitant ses lecteurs à la suivre de l’Angleterre à l’Espagne, elle montre qu’il est possible de guérir des blessures du passé.

Tara, l’héroïne du roman, se sent bien seule après son divorce. Son ex, Ralph, est parti avec sa jeune secrétaire, enceinte de jumelles, et son fils Dylan étudie la médecine à Newcastle. La maison est grande.

À 55 ans, elle broie du noir. Jusqu’à ce qu’un jour, la découverte d’une lettre cachée dans un coffret change son destin. Ces mots inespérés dévoilent enfin où est passée sa mère, 40 ans après sa disparition.

Kathryn Hughes, un vrai phénomène de l’édition, parle avec bonheur de ce nouveau roman qui fait le pont entre 1978 et 2018. Deux époques bien différentes : l’une où Tara grandissait aux côtés de sa maman Violet, chanteuse de cabaret pleine d’espoir malgré les déconvenues de son existence, et celle de 2018, où, dans la cinquantaine, elle peut enfin faire la lumière sur une suite d’événements difficiles.

Nostalgie des années 70

Le personnage de Tara est particulièrement intéressant. « Elle a le même âge que moi. On dit que c’est plus facile d’écrire sur ce qu’on connaît. Je voulais qu’une partie de l’histoire se déroule dans les années 1970 parce que j’aime cette époque. Il y a beaucoup de nostalgie pour cette décennie chez les gens de mon âge », commente-t-elle, en entrevue.

« Nous étions enfants dans les années 70. C’était la période des grèves, et ce n’était pas facile. La mode était terrible, mais quand on y repense, on se rappelle les beaux jours ensoleillés et on se dit que c’était tellement agréable dans ce temps-là... »

Un monastère en Espagne

Kathryn et sa famille étaient en vacances en Espagne pour faire du vélo lorsque l’idée du roman a germé dans son esprit. « Nous avons roulé près d’un monastère construit à 30 km de toute habitation. Ensuite, il fallait le rejoindre à pied. Mes enfants n’étaient pas trop contents quand j’ai proposé d’aller visiter cet endroit. C’était tellement reclus que je me suis demandé ce qui pouvait bien motiver quelqu’un à aller vivre là. »

L’écrivaine souhaitait intégrer l’histoire d’une personne qui a décidé de se couper complètement de sa famille et de vouer sa vie à Dieu, tout en tissant des liens avec l’Angleterre. Toute l’histoire découle de cette visite.

Violet a tout essayé

Violet, la mère de Tara, est au cœur du roman. Cette mère célibataire belle et talentueuse, sans le sou, travaille d’arrache-pied pour donner une bonne qualité de vie à sa fille.

« Elle poursuivait ses rêves en même temps et voulait tellement réussir sa carrière de chanteuse. On pourrait dire qu’elle aurait dû porter davantage attention à sa fille... mais non. »

Un homme loyal

Kathryn apprécie particulièrement le personnage de Tom, le petit ami de Tara, dans les années 70, qui refait surface plus tard dans sa vie. « Je l’aime. Il est très terre-à-terre. Même si leurs chemins se sont séparés, quand ils se sont retrouvés, plus tard, il était toujours très loyal à son endroit », dit-elle.

« Il était le seul qui pouvait comprendre ce qui s’était passé parce qu’il était là, à l’époque, quand la mère de Tara est partie en vacances, pour ne jamais revenir. Il ne l’a pas laissée tomber. »

Kathryn Hughes est née près de Manchester au Royaume-Uni.

Son premier roman, Il était une lettre, a conquis des centaines de milliers de lecteurs à travers le monde.

Elle est publiée dans près de 30 pays.

Kathryn Hughes est confinée dans sa résidence du Royaume-Uni, comme tous ses compatriotes.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Tout a commencé en novembre. Je revois distinctement le ciel gris plomb et la brume qui flottait cinquante centimètres au-dessus de la pelouse. L’odeur humide des feuilles pourrissantes se mêlait à la fumée d’un feu. Tout le jardin semblait ployer sous le poids d’un fardeau. Je ne sais pas si le temps qu’il faisait a une quelconque importance, pourtant il semblerait que des tas d’histoires commencent ainsi. Peut-être que j’en fais trop. Peut-être que je ferais mieux de parler d’abord de la lettre. »