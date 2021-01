Les Chargers pigent dans la cour de leurs voisins

Les Chargers de Los Angeles ont embauché le coordonnateur défensif des Rams de Los Angeles, Brandon Staley, à titre d’entraîneur-chef.

C’est ce que l’équipe californienne a annoncé dimanche soir.

L’homme de 38 ans n’aura donc fait que passer chez les Rams, puisqu’il avait été enrôlé par ce club en janvier 2020.

Il y aura toutefois fait sa marque, parce que cette saison, la défensive des Rams est celle qui a accordé le moins de verges via les airs et elle a été la troisième unité la plus efficace contre la course.

Auparavant, il avait été l’entraîneur des secondeurs chez les Broncos de Denver (2019) et les Bears de Chicago (2017-2018).

Staley remplace donc Anthony Lynn, qui a été congédié à la conclusion de la saison des Chargers. En 2020, ceux-ci ont maintenu un dossier de 7-9, les positionnant au troisième échelon de la section Ouest de l’Association américaine.

Lynn a dirigé la formation californienne lors des quatre dernières années, maintenant une fiche de 33-31.