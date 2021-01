Luka Doncic devance Michael Jordan pour les triple-doubles en carrière

À seulement 21 ans, le joueur des Mavericks Luka Doncic a surpassé le légendaire Michael Jordan au chapitre des triple-doubles en carrière, dimanche, à Dallas.

Symboliquement, Doncic a réussi ce fait d’armes dans une rencontre face aux Bulls de Chicago, qui ont malgré tout triomphé au compte de 117 à 101, au Texas.

Le Slovène a une fois de plus été dominant avec une performance de 36 points, 16 rebonds et 15 mentions d’assistance. Il a ainsi réussi son 29e triple-double en carrière, rejoignant Grant Hill au 15e rang de l’histoire à ce chapitre.

Doncic avait égalé Jordan avec 28 triple-doubles, vendredi, dans une défaite de 112 à 109 devant les Bucks de Milwaukee. Il devrait en toute logique grimper bientôt au 11e rang, actuellement occupé par Bob Cousy, avec 33. Oscar Robertson (181) est le meneur de tous les temps.

Les Bulls l’ont emporté au Texas notamment en vertu d’une récolte de 40 points au deuxième quart. Dès son entrée dans le match, Garrett Temple a fait sentir sa présence. Il a récolté 15 points lors de cet engagement décisif. En 28 min 46 s de jeu, il a totalisé 21 points.

Lauri Markkanen a également été efficace pour l’organisation de l’Illinois avec 29 points et 10 rebonds. Il s’agit de sa meilleure performance de la saison.

Les Bulls semblent d’ailleurs avoir le numéro des Mavericks cette saison. Chicago avait en effet vaincu Dallas une première fois le 3 janvier dernier.

Les Mavericks ont maintenant rendez-vous avec les Raptors de Toronto, lundi, à Tampa.

Les Knicks pulvérisent les Celtics

Grâce à 57 points en seconde demie, les Knicks de New York ont humilié les Celtics de Boston 105 à 75, au TD Garden.

La formation de la Grosse Pomme a ainsi mis fin à une séquence de cinq revers, tandis que leurs rivaux du jour subissaient une première défaite à des six dernières sorties.

C’est Julius Randle et R.J. Barrett qui ont mené la charge pour les vainqueurs. Le premier a amassé 20 points, 12 rebonds et quatre mentions d’assistance. Le second a totalisé 19 points, 11 rebonds et trois passes décisives. Sorti du banc, Immanuel Quickley a aussi fait sa part avec 17 points et huit assistances.

Chez les Celtics, un seul joueur a inscrit plus de 10 points. Il s’agit de Jaylen Brown, qui a récolté 25 points, six rebonds et trois assistances. Le club du Massachusetts doit se débrouiller sans Jayson Tatum. Le joueur vedette est en quarantaine après avoir été en contact avec un coéquipier qui a été déclaré positif à la COVID-19.

Un match reporté

La NBA a par ailleurs annoncé en fin d’après-midi que la rencontre entre les 76ers de Philadelphie et le Thunder d’Oklahoma City prévue en soirée avait été reportée en conformité avec le protocole lié à la COVID-19.

Les 76ers n’avaient pas le minimum de huit joueurs nécessaires et disponibles pour amorcer le match en raison du suivi des contacts.