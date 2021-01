O'Toole cherche à recentrer la position de son parti

Fatigué par les attaques libérales et la remise en question des sympathies exprimées par certains membres de son caucus pour Donald Trump, le chef conservateur Erin O'Toole a cherché à recentrer la position de son parti, dimanche.

«Les conservateurs forment un parti conventionnel, modéré et pragmatique – aussi vieux que la Confédération – qui est résolument au centre de la politique canadienne [...] Il n’y a pas de place pour l’extrême droite dans notre parti», a assuré le chef de l'opposition en matinée.

Les libéraux de Justin Trudeau ont récemment lancé une campagne auprès de leurs membres visant à dépeindre Erin O'Toole comme étant le «Trump du Nord», dans la foulée de la prise d'assaut du Capitole par des militants pro-Trump à Washington.

Les libéraux ont notamment étayé cette thèse en donnant en exemple une photo circulant en ligne qui montre la leader parlementaire des conservateurs arborant une casquette avec un motif de camouflage et l'inscription «Make America Great Again», le slogan de la première campagne électorale de Donald Trump devenu un cri de ralliement de ses partisans.

Notons cependant que cette dernière, tout comme son chef et de nombreux conservateurs, a condamné les violences survenues à Washington et a appelé Donald Trump et ses partisans à accepter le verdict des urnes.

«Si les libéraux veulent me dépeindre comme quelqu’un "d’extrême droite", ils peuvent toujours essayer. Les Canadiens sont intelligents et ils vont voir que c’est une tentative de tromper les gens et d’attirer une part de la peur et de la division que nous avons vues aux États-Unis», s'est insurgé M. O'Toole.

Le politicien a ajouté qu'il est intervenu régulièrement pour défendre l'inclusion des nouveaux arrivants et les droits des minorités, qu'elles soient ethniques, religieuses ou sexuelles.