Où sont-ils?

Les poissons des chenaux doivent bien se demander ce qui se passe. C’est la première fois en 83 ans d’histoire que la pêche sur la glace de la rivière Sainte-Anne est repoussée si tard.

Il faut une épaisseur minimale de 12 pouces pour que la glace soit considérée comme sécuritaire et prête à recevoir les 425 chalets et 100 000 personnes dans une fête annuelle unique. Habituellement, le 26 décembre commence cet épatant festival pour grands et petits, amis et familles qui viennent sortir de 3 à 4 millions de délicieux poulamons de ce plan d’eau exceptionnel. Mais 2021 sera la pire exception et ça n’a rien à voir avec la pandémie. C’est plutôt l’histoire d’un hiver trop doux.

Au moment où vous lisez ces lignes, il y a entre 6 et 8 pouces de glace. Aujourd’hui et demain, on tapera et écrasera cette neige nouvelle avant d’arroser abondamment dans la nuit. Ainsi le support épaissira. Ensuite on plantera les poteaux, on installera l’électricité et on glissera les cabanes sur la rivière. Tout devrait être prêt vendredi le 22.

Mais, attention, il faut absolument réserver parce que les installations ne seront pas aussi fournies que par le passé. Les places seront limitées. On disposera d’environ 100 chalets seulement en respectant un protocole sanitaire n’autorisant que les résidents d’une seule adresse par petite habitation de pêche.

Steve Massicotte estime qu’on devrait accueillir environ 15 000 pêcheurs au lieu de 100 000. « On le fera tout de même dans la joie et la convivialité. Pas de glissade cette année, mais oui, il y aura une patinoire. On vous attend », ajoute le porte-parole, dont le dynamisme n’a pas diminué malgré tout.

Ce retard sera un dur coup pour l’économie mauricienne qui, en temps normal, récolte environ 6 millions de dollars en retombées entre Noël et le début février.

Pour réserver : 418-325-2475 ou allez sur lespetitspoissons.ca.

De l’enclave

Testostérones synthétiques dans le sang, le pugiliste Sergey Kovalev ne fait que s’inscrire dans ce qui commence à être une tradition chimique chez les Russes. Beau joueur, Jean Pascal n’a pas voulu commenter. Je serais étonné qu’on revoie Kovalev avec des mitaines.

Quel sera le nom de la nouvelle équipe de la East Coast Hockey League à Trois-Rivières ? Espérons les meilleures conditions pour un solide départ dans le nouveau Colisée avec du monde dans les gradins dès l’automne prochain.

Marc-André Bergeron est un choix judicieux pour mener la barque à Trois-Rivières. Il connaît le hockey à tous les niveaux et ce n’est pas le dynamisme qui manque.

Il y a déjà 8 ans, Brendan Gallagher comptait son 1er but dans la NHL. Il avait déjoué Martin Brodeur. Quel départ !

Vous aimez les bagnoles ? Le guide de l’Auto 2021 n’a jamais été aussi complet depuis sa naissance, il y a 53 ans.

NHL Fantasy a choisi ses 250 meilleurs joueurs de la NHL. Carey Price est au 46 e rang, Shea Weber au 87 e , Gallagher 104 e , Suzuki 127 e .

rang, Shea Weber au 87 , Gallagher 104 , Suzuki 127 . André Labelle demande à Ron Fournier d’écrire ses mémoires. Très bonne idée.

