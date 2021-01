Pour remettre certaines pendules à l’heure

Il me prend l’envie de répondre à Suzanne, qui souhaitait « Remettre les pendules à l’heure » concernant les croyants. Personnellement, et ceci dit bien humblement, je n’ai pas besoin d’une religion pour prendre mes responsabilités d’être humain. Je suis née dans la religion catholique, et petit à petit au cours de mon enfance et de mon adolescence, j’ai bien constaté les dérives fondamentalistes et intégristes de cette religion.

Plus tard dans ma vie, j’ai beaucoup lu sur les autres religions : juive, musulmane, bouddhiste, etc. J’ai même lu leurs bibles. Tout cela pour constater que les religions ont été « inventées » par des êtres humains. Pour contrôler le peuple ? Pour donner un sens à la vie ? Pour se donner une morale ? Un but ultime ? Un repaire ? Des balises ? Etc. ... ?

Tout ça pour vous dire que je suis athée. La science dans toute sa rigueur explique bien des choses et sait évoluer dans le temps. La certitude n’existe pas. Je suis imparfaite et je vis dans un monde imparfait. J’ai aussi constaté que les religions deviennent bien souvent des « nids de guerre ».

Le fondamentalisme et l’intégrisme des religions font aussi beaucoup de tort. Le radicalisme sème la terreur et l’intolérance. En même temps aussi, beaucoup de gens qui ont la foi font leur petit bonhomme de chemin dans la vie sans tambour ni trompette. Pour moi, la laïcité est un gage de respect pour les personnes croyantes.

Je demeure une scientifique et il y a longtemps que je ne crois plus au père Noël. Je me méfie de l’endoctrinement et du fanatisme sous toutes ses formes. Une phrase cependant m’interpelle « Paix sur notre vieille planète pour les humains de bonne volonté. » Donc je chemine, et parfois je rumine. Mais c’est comme ça. C’est la vie !

Martyne Morin

Malgré votre athéisme, j’ai apprécié l’intégration dans votre texte de la variante d’une phrase souvent entendue dans ma jeunesse de fille pratiquante. « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Je pense que toutes les religions ont à leur base des règles de vie valables pour quiconque souhaite se fixer des balises comportementales saines pour bien vivre en société. Tenant compte par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer une religion pour avoir une vie spirituelle.