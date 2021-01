Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 17 janvier:

Flirt à l’aveugle

Qu’est-ce qui différencie cette nouveauté, animée par Félix-Antoine Tremblay, des autres émissions de rencontres amoureuses? Munis d’une caméra à la poitrine, les prétendants cachent leur apparence aux candidats qui doivent se fier à la voix et à la richesse des conversations pour faire leur choix.

Dimanche, 11h, Canal Vie.

No Way Jose

La quarantaine approche à grands pas pour un musicien dont la vie et la carrière sont loin d’être au beau fixe. À mille lieues du succès, le rockeur n’est invité qu’à des fêtes d’enfants. Comble de malheur, on le largue. Une comédie écrite, réalisée et actée par Adam Goldberg.

Dimanche, 13h, MOI ET CIE.

On se marie où?

Téléréalité dans laquelle sont exposées différentes visions romanesques du grand jour. Deux amoureux souhaitent ardemment vivre un week-end fantastique, mais ils ont chacun une idée précise en tête. Madame veut de la romance à la plage, alors que monsieur rêve de journées d’activités et d’un endroit rustique.

Dimanche, 16h, VRAK.

Star Académie: le camp de sélection

Le coup d’envoi de l’aventure Star Académie est donné pour 60 candidats qui veulent fouler la scène devant les caméras de télé. Pour y parvenir, chanteurs et chanteuses doivent gagner la faveur de leurs professeurs durant divers ateliers. Première de deux émissions.

Dimanche, 19h, TVA.

Erin Brokovich

Grâce à son éblouissante prestation dans le rôle-titre de ce drame, Julia Roberts a mis la main sur un Oscar. La vedette joue une mère célibataire qui, malgré sa faible instruction, se joint à un cabinet d’avocats. Troublée par une affaire d’empoisonnement, elle est poussée à obtenir justice par sa ténacité et ses convictions.

Dimanche, 20h, MAX.

Tous surveillés

Il y a deux façons de voir la surveillance dont nous faisons constamment l’objet: soit elle répond à un besoin de transparence, soit elle est synonyme de paranoïa. Ce documentaire expose un univers où le totalitarisme numérique côtoie les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale et bien d’autres éléments...

Dimanche, 20h30, Télé-Québec.

Comédie sur mesure

Des humoristes se rendent partout au Québec afin d’amuser les gens avec des blagues conçues pour eux. Alex Perron débarque à Arundel, Dominic et Martin posent pied à Saint-Mathieu-d’Harricana, Les Grandes Crues se payent une visite à Saint-Joseph-de-Coleraine et Pierre Hébert visite Ormstown. Quatre épisodes offerts en rafale.

Dimanche, dès 22h, Z.