Un retraité déneige les voitures des employés de l’hôpital de Saint-Jérôme

Ce n’est pas parce que Noël est derrière nous qu’on ne peut plus donner au suivant. Un retraité de 65 ans l’a bien compris en profitant des accumulations de neige des dernières heures pour remercier à sa façon le personnel de l’hôpital de Saint-Jérôme.

Après une première journée éreintante samedi, Donald Hargray était de retour dans le stationnement des employés de l’hôpital de Saint-Jérôme avec tout son équipement dès 6h30, dimanche. Sa mission? Déneiger le plus de véhicules possible pour remercier les travailleurs de la santé de leurs sacrifices en ces temps difficiles.

«J’étais vraiment raqué hier soir et je ne pensais pas avoir le courage de venir ce matin, mais finalement, après les mots d’encouragement et de reconnaissance que j’ai eus sur Facebook, je me suis dit: "crime, il faut aller donner un autre coup!"» a lancé le bon samaritain au micro de TVA Nouvelles.

Le retraité de 65 ans avait déneigé plus de 200 véhicules dimanche en milieu d’après-midi. Une besogne amorcée la veille qui lui a valu toutes sortes de remerciements de la part des employés, comme des pourboires ou des cartes-cadeaux.

«Je ne les accepte pas parce que ce n’est pas le but du tout, a-t-il dit. Ce qui fait mon bonheur, c’est quand ils me disent merci avec un petit sourire.»

Il encourage maintenant tous ceux qui, comme lui, sont en bonne forme et ont un peu de temps libre, à trouver une façon de remercier le personnel de la santé.

«On ne sait jamais, c’est peut-être à eux qu’on va laisser le soin de nous traiter», a-t-il rappelé.