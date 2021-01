Vaccins : l’Espagne commence à administrer la deuxième dose

L’Espagne a commencé à administrer dimanche la deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 aux personnes prioritaires qui avaient déjà reçu une première dose en décembre, ont rapporté plusieurs chaînes de télévision.

Une dame âgée de 85 ans, Leocadia Peña, résidente dans une maison de retraite en Catalogne, a été l’une des premières, selon les images de la chaîne de télévision catalane TV3.

Elle avait déjà été l’une des premières à recevoir une première dose le 27 décembre, au début de la campagne de vaccination en Espagne.

Six autres régions commençaient ce dimanche à administrer une deuxième dose, selon la chaîne de télévision publique TVE, les autres régions devant le faire à partir de lundi.

L’Espagne a déjà administré 768 950 doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, soit deux tiers du total de doses reçues, selon le ministère espagnol de la Santé.

Le gouvernement espagnol exclut pour l’instant un nouveau confinement pour lutter contre la troisième vague de Covid-19.

Les régions disposent des « outils » nécessaires pour faire face à la nouvelle vague des contaminations, a souligné ce dimanche dans le journal El Pais le ministre de la Santé Salvador Illa.

Cinq régions avaient réclamé cette semaine au gouvernement central de mettre en place un confinement strict, alors que les cas de Covid-19 explosent en Espagne depuis les fêtes.

Pour les autorités, les diverses restrictions mises en œuvre jusqu’en mai et que les régions durcissent (couvre-feu, bouclage de certaines villes ou zones, réduction des capacités et horaires de fermeture des bars et restaurants...) sont suffisantes.

Après avoir franchi la semaine dernière la barre symbolique des deux millions de cas confirmés, l’Espagne a enregistré vendredi un nombre record de 40 197 cas en 24 heures.