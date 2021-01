Valérie Grenier se démarque à nouveau en Slovénie

Après avoir affronté un parcours complètement glacé la veille, la skieuse Valérie Grenier a conclu son week-end sur une bonne note, dimanche, en réalisant son objectif de terminer parmi les 15 meilleures du deuxième slalom géant de la coupe du monde de Kranjska Gora, en Slovénie.

Dix-neuvième à l’issue de la première descente, Grenier a réalisé le neuvième meilleur temps de la seconde manche, ce qui lui a permis de conclure l’épreuve au 15e rang.

«Ma première descente a été un peu plus difficile. J’ai fait quelques erreurs en haut de piste, mais après ça, j’ai commencé à mieux skier. Ensuite, le deuxième parcours était beaucoup plus ouvert, ce qui m’a permis d’y aller à fond et de remonter au classement», a-t-elle expliqué en entrevue avec Sportcom.

Forte d’une 16e place récoltée samedi, la skieuse de 24 ans s’est amenée au portillon de départ avec davantage de confiance, ce qui s’est bien reflété sur la piste. «Grâce à ma course [de samedi], je savais que j’étais capable de pousser encore plus et d’améliorer mon résultat. J’avais un bon mindset en commençant la journée et j’ai réussi à bien skier, tout en limitant les erreurs», a poursuivi celle qui termine à 3,99 s de la gagnante, l’Italienne Marta Basso (2 min et 18,06 s).

Cette dernière a devancé la Suisse Michelle Gisin (+0,66 s) et la Slovène Meta Hrovat (+0,73 s) pour remporter une deuxième victoire en autant de jours.

Seule autre Canadienne en action à Kranjska Gora, Cassidy Gray (+6,19 s) a pris le 26e échelon.

Valérie Grenier sera de retour à l’entraînement dès lundi, afin de se préparer en vue de la coupe du monde de Kronplatz (Italie), où elle tentera de poursuivre sur sa lancée le 26 janvier.

«La constance est toujours la clé en ski alpin et je suis très encouragée par mes dernières performances. Ça me permet de partir dans le top 30, ce qui est un gros avantage pour moi. Je vais faire quelques entraînements et prendre un peu de repos pour être bien prête pour les prochaines compétitions», a-t-elle conclu.

Fournier 57e en Autriche

Du côté de l’Autriche, Simon Fournier participait à un deuxième slalom en moins de 24 h à la coupe du monde de Flachau. Le Montréalais a signé le 57e temps de la première descente, ratant sa qualification par 2,57 secondes.

L’épreuve a été remportée par le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag (1 min et 46,23 s), qui signe ainsi la première victoire de sa carrière en coupe du monde. L’Autrichien Marco Schwarz (+0,76 s) et le Français Alexis Pinturault (+0,95 s) ont complété le podium.

Erik Read, de l’Alberta, a quant à lui bouclé la compétition à la 26e place, à 3,82 s du vainqueur.

Simon Fournier sera également de retour en piste le 26 janvier pour prendre part au slalom de la coupe du monde de Schladming.