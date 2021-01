Une édition intimiste de 5 jours pour le Festif! de Baie-Saint-Paul

Au moment où l’incertitude règne dans le monde du spectacle, Le Festif! de Baie-Saint-Paul fonce et dévoile la tenue d’une édition intimiste de son événement, qui se déroulera du 21 au 25 juillet. Elisapie, The Planet Smashers et le duo Cartel Madras ont confirmé leur participation.

La 11e édition du Festif! se déroulera dans différents lieux de la petite municipalité charlevoisienne qui seront transformés en site de spectacles.

Une édition dans le respect des mesures de la Santé publique et qui sera à l’image de l’événement La Petite Affaire, qui avait été présenté l’automne dernier.

Le directeur général et artistique Clément Turgeon est sûr de pouvoir accueillir, selon les spectacles, entre 50 et 250 amateurs de musique.

«Il y a une part de risque, mais nous croyons que c’est réaliste. On part avec un modèle et une formule qui a été éprouvée avec La Petite Affaire. Nous ne sommes pas devant l’inconnu», a précisé Clément Turgeon dans un entretien téléphonique.

Bon Enfant, Lou-Adriane Cassidy, Le Couleur, Les Cowboys Fringants, Les Deuxluxes, Fred Fortin, KNLO, Les Trois Accords et Patrick Watson s’étaient produits à Baie-St-Paul, les 4, 5, 11, 12 et 13 septembre, lors de l’événement intimiste La Petite Affaire

Photo Jérôme Kearney

Le Festif! souhaite accueillir et répartir un total de 45 artistes, majoritairement québécois, sur des sites qui seront aménagés afin d’offrir une expérience unique aux festivaliers.

Photo Francis Gagnon

Elisapie, la formation «ska-punk» montréalaise The Planet Smashers et le duo hip-hop Cartel Madras, de Calgary, qui réunit les sœurs Priya «Contra» Ramesh et Bhagya «Eboshi» Ramesh, ont confirmé leur participation à cette 11e édition. L’identité d’un quatrième artiste sera bientôt annoncée.

Le dévoilement de la programmation et tous les détails concernant la vente des billets se feront au début du mois de mai.

Sur cinq journées

Le Festif! se prolongera exceptionnellement au-delà des trois jours de l’événement. L’étalement sur cinq journées permettra de présenter moins de spectacles dans une même journée et ainsi d’éviter la présence d’un trop grand nombre de visiteurs au même moment.

Le nombre de spectateurs admis pourrait même être revu à la hausse si les choses évoluent positivement au cours des prochains mois.

«Certains des sites visés ne peuvent pas, toutefois, accueillir plus qu’un certain nombre de festivaliers. Nous allons les augmenter dans la mesure du possible», a fait remarquer le fondateur du Festif!

Les gens du Festif! sont en contact avec la Santé publique afin de s’assurer de respecter les mesures actuelles et d’être à l’affût des futures annonces concernant le milieu culturel.

D’ici là, le Festif! annoncera bientôt le retour de la Tournée de portes, qui a fait fureur les 30 et 31 décembre derniers avec Yves Lambert. Les prochains artistes qui se produiront à cet événement et les dates de tournées seront dévoilés sur les réseaux sociaux du Festif!