Bitfarms menace d’investir ailleurs

La plus importante société du secteur de la cryptomonnaie au Québec, Bitfarms, déplore le manque de considération de la province pour l’industrie et menace de poursuivre son expansion hors de ses frontières si on continue de l’ignorer de la sorte.

« Cela fait des mois que nous tentons sans succès d’avoir des discussions avec Hydro-Québec et le gouvernement. Nous voulons tripler la taille de nos activités d’ici la fin de l’année et rien ne se passe, se désole Geoffrey Morphy, président de Bitfarms. Ce n’est pas ce que nous souhaitons, mais si l’on continue de nous ignorer de la sorte, nous n’aurons d’autres choix que d’aller investir nos millions ailleurs. »

Fondée à Brossard en 2017, Bitfarms a déjà implanté cinq centres de cryptominage dans la province. Ces derniers sont situés à Farnham, Saint-Hyacinthe, Cowansville, Magog et Sherbrooke, où l’entreprise technologique occupe entre autres l’ancienne usine de fabrication de hockeys Sherwood.

L’entreprise torontoise, dont les actions sont aujourd’hui négociées à la Bourse de croissance TSX, se spécialise dans les activités de minage de bitcoins, qui consiste à résoudre – à l’aide de puissants systèmes informatiques – des problèmes cryptographiques complexes pour le compte du réseau Bitcoin.

Facture d’électricité de 23 M$

Le hic, c’est que le minage de bitcoins est une activité particulièrement énergivore, ce qui inquiète Hydro-Québec qui veille à ses réserves d’électricité. Par exemple, Bitfarms accapare à elle seule une puissance de 69 mégawatts (MW) d’électricité, l’équivalent des besoins de consommation moyens de 25 000 résidences unifamiliales. Sa dernière facture d’électricité avoisinait les 23 millions de dollars.

Qu’à cela ne tienne, l’opération paraît lucrative. Pour l’exercice 2019, les revenus de Bitfarms dépassaient les 32 M$ US, ce qui en ferait la plus importante de la centaine d’entreprises du secteur dans la province. Outre son président, basé à Toronto, Bitfarms compte 90 employés, tous situés au Québec.

Mais l’entreprise a de l’ambition et soutient pouvoir facilement ajouter une vingtaine de travailleurs à ses services, si seulement Québec finissait par démontrer le moindre intérêt pour les dizaines de millions que l’entreprise se dit disposée à investir ici à court terme.

Son projet : la construction d’un sixième centre de cryptominage dans la province, le plus important jamais réalisé. D’une superficie initiale de 100 000 pi2, l’unité de production requerrait, outre le bâtiment, des investissements de 50 à 100 millions de dollars en équipements.

L’électricité du Québec aux É.-U. ?

Pour les faire fonctionner, au moins 50 MW seraient requis, en plus des 69 MW déjà utilisés.

« Nous n’avons jamais demandé de subvention. Tout ce que nous souhaitons est de pouvoir discuter rapidement du meilleur lieu d’implantation d’un tel centre au Québec. C’est une invitation ouverte : Hydro, Pierre Fitzgibbon, peu importe..., nous voulons avancer. »

Geoffrey Morphy

Président de Bitfarms

La société a le vent dans les voiles. Depuis le début de l’année, son titre a cru de 73,6 % en Bourse et elle est parvenue a conclure, coup sur coup, deux rondes de financement avec des sociétés d’investissement américaines totalisant 40 M$.

Prudente devant un tel empressement, Hydro-Québec rappelle que le secteur fait actuellement l’objet d’un moratoire et que nul ne saurait prendre de décision avant que la Régie de l’énergie du Québec ne statue à ce propos.

« Nous sommes soumis aux décisions de la Régie, affirme son porte-parole, Jonathan Côté. En attendant, il n’est pas prévu d’accorder de capacités supplémentaires à cette industrie. Ce sont les règles ; nous devons les suivre. »

Une position qui frustre Bitfarms, d’autant qu’elle se dit courtisée par plusieurs autres juridictions. En octobre, elle a signé une lettre d’intention en Amérique latine pour l’utilisation de 200 MW d’électricité, pour un prix moyen de 0,02 $ US du kilowatt heure, soit la moitié du tarif d’Hydro.

Elle se dit par ailleurs accueillie « à bras ouverts » par trois autres provinces canadiennes et au moins autant d’États américains.

« Je viens tout juste d’avoir des discussions avec un gouverneur. L’intérêt est grand. Parfois, je me demande si on ne finira pas par nous retrouver dans un des États voisins du Québec qui, à sa différence, acceptera de nous vendre l’électricité qui lui vient directement d’Hydro-Québec. C’est un non-sens. »

Décision imminente de la Régie de l’énergie

Après deux ans de travaux, une décision de la Régie de l’énergie du Québec ne saurait tarder dans le dossier litigieux de l’industrie de la cryptomonnaie.

« Nous aurions tous espéré une décision plus rapide, admet Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec. Nous espérons maintenant une décision d’ici le printemps, peut-être avant. »

Entre 2017 et 2018, Hydro-Québec s’était vue submergée de demandes d’électricité des mineurs de cryptomonnaies du monde entier. 300 demandes lui avaient été présentées, pour un total de 18 000 mégawatts (MW).

Pris de panique, après lui avoir quand même consenti 400 MW, Québec a imposé en juillet 2018 un moratoire et demandé à la Régie de définir l’encadrement et les conditions de service de ce secteur, connu pour ses fortes fluctuations et une pérennité encore incertaine.

Aujourd’hui, le secteur compte un peu moins de 100 entreprises au Québec pour une puissance disponible deux fois plus importante que les secteurs en croissance des centres de données (200 MW).