COVID-19: une baisse encourageante de nouveaux cas en Estrie

Tout indique que le confinement et le couvre-feu font leur effet en Estrie puisque la région a connu son meilleur bilan hebdomadaire de cas de COVID-19 depuis plusieurs semaines.

«Pour la semaine qui s’est terminée samedi, on a eu un chiffre à la baisse fort intéressant, soit 651 cas seulement, a expliqué le Dr Alain Poirier, directeur de la Santé publique de l’Estrie. Ça faisait plus de 6 semaines que nous n’avions pas baissé aussi bas et c’est une très bonne nouvelle.»

Au début du mois de janvier, on enregistrait en moyenne 130 nouveaux cas de COVID-19 par jour. La semaine dernière, cette moyenne est passée à 93 nouveaux cas de COVID par jour.

Si cette tendance se maintient, les trois semaines de confinement et de couvre-feu restantes seront-elles suffisantes pour ramener la situation dans les hôpitaux à un niveau acceptable?

«Déjà après une semaine de ces mesures, nous avons obtenu d’assez bons résultats un peu partout. Est-ce que la baisse sera aussi significative la semaine prochaine, je ne suis pas devin, mais d’avoir d’aussi bons résultats après une seule semaine au Québec, c’est encourageant», a avoué le Dr Poirier.

Il est à souhaiter également que l’effet à la baisse se fasse sentir au niveau des hospitalisations, qui demeurent élevées. En ce moment, 84 des 104 lits dédiés à la COVID-19 sont occupés en Estrie, dont 10 pour des patients aux soins intensifs.

La vaccination va bon train

Autre bonne nouvelle : tous les résidents et le personnel des CHSLD de l’Estrie devraient être vaccinés d’ici jeudi. La Santé publique amorcera par la suite la vaccination des résidents et du personnel des résidences privées pour aînés.

Pendant ce temps, la vaccination pour le personnel de la santé se poursuit au Centre de Foire de Sherbrooke. Le directeur de la Santé publique de l’Estrie est d’ailleurs d’avis que le ralentissement dans les livraisons des vaccins de Pfizer n’aura pas ou peu d’impact sur la campagne de vaccination actuelle.