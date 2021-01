Des sacrifices à faire

La pandémie de COVID-19 a changé le visage de l’économie mondiale au cours des derniers mois. C’est la même réalité qui a frappé la Ligue canadienne de football et les Alouettes.

À l’instar des autres formations du circuit, les Alouettes ont décidé de se serrer la ceinture en prévision de la saison 2021. On l’a constaté lors du dévoilement de l’équipe d’entraîneurs dans les dernières semaines. Plusieurs d’entre eux cumuleront deux fonctions durant la prochaine campagne.

C’est la même situation chez les joueurs. Il y a beaucoup moins d’argent sur la table que par les années passées. Il est déjà assuré que le marché des joueurs autonomes sera moins lucratif.

Un exemple ? Le secondeur Adam Bighill a accepté une diminution de salaire importante pour demeurer à Winnipeg (de 260 000 $ à 115 000 $) en 2021.

C’est dans ce contexte que le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, a manœuvré dans les dernières semaines. Il a réussi à consolider son noyau avec la restructuration du contrat du quart Vernon Adams et les ententes avec Eugene Lewis, Greg Reid, Antonio Simmons et Tony Washington.

Au moment d’écrire ces lignes, les Alouettes ont encore 33 joueurs autonomes sur leur liste.

« Je peux déjà confirmer que les 33 ne seront pas de retour, a indiqué Maciocia au Journal de Montréal. On a fait connaître nos intentions aux agents des joueurs que l’on veut garder.

« Nous sommes en attente de leurs réponses. Certains ont pris leur décision plus rapidement que d’autres. »

Dossiers chauds

Parmi les dossiers les plus chauds, il y a ceux des receveurs Jake Wieneke et B.J. Cunningham, du secondeur Henoc Muamba ainsi que celui du joueur de ligne offensive Trey Rutherford.

« Je suis confiant que ça va se régler avec Jake, a précisé Maciocia. Pour ce qui est de Henoc, c’est un bon joueur. Cependant, on est dans deux réalités différentes au niveau financier pour le moment. Pour être une équipe compétitive, tout le monde devra faire des sacrifices. »

Le précédent contrat de Muamba, qui a été conclu sous l’ère de Kavis Reed, pesait très lourd dans la masse salariale de l’équipe. Tout comme celui du maraudeur Taylor Loffler, qui a de bonnes chances de ne pas être de retour.

Optimiste

La pandémie a forcé l’annulation de la saison 2020 de la LCF. Cependant, Maciocia et son équipe ont utilisé les 10 derniers mois à bon escient.

« On a pu bien évaluer notre équipe avec nos dépisteurs, a précisé le directeur général. On a pu regarder nos besoins à toutes les positions.

« On a identifié plusieurs joueurs qui pourraient remplacer ceux qui sont susceptibles de partir. On en a mis sous contrat et on est en négociations avec d’autres. »

Malgré la situation actuelle de la pandémie au Canada, l’homme de football est confiant qu’il y aura une saison 2021 dans la LCF. Les autorités du circuit Ambrosie attendraient le mois de mars avant d’annoncer leur scénario de retour au jeu.

Les propriétaires ne le disent pas sur la place publique, mais ils souhaiteraient la présence de spectateurs dans leurs stades. Ça leur permettrait d’amenuiser les pertes financières, qui sont déjà assez lourdes avec l’annulation de la dernière campagne.

Ils se croisent les doigts pour que la situation de la COVID-19 au Canada s’améliore de façon significative dans les prochains mois.

Les principaux joueurs sans contrat

B.J. Cunningham, receveur

Ciante Evans, demi défensif

Monshadrik Hunter, demi défensif

Henoc Muamba, secondeur

Taylor Loffler, maraudeur

Trey Rutherford, ligne offensive

Chris Schleuger, ligne offensive

Adrian Tracy, ailier défensif

Jake Wieneke, receveur