Donald Trump et moi

Alors que le 45e président américain quitte ses fonctions et qu’il se dirige vers sa résidence de Mar-A-Lago, j’ai pensé partager candidement avec vous mes premières réflexions après ces quatre années qui n’ont pas d’équivalent dans l’histoire américaine.

Cette présidence aura non seulement constitué un défi pour l’enseignant ou le commentateur politique que je suis, mais aussi une prise de conscience personnelle. Que ce soit en expliquant des événements du passé dans un cours d’histoire ou en commentant l’actualité d’un pays qui n’est pas le mien, rarement me suis-je autant obligé à une régulière et nécessaire introspection.

Tout comme plusieurs d’entre vous, j’imagine, je ne me berce pas d’illusions sur la question de l’objectivité dans le traitement de l’information. Que ce soit pour parvenir à une meilleure compréhension de l’histoire ou pour analyser les événements qui se déroulent sous nos yeux, je m’en remets constamment aux mêmes outils et à la même transparence, sans pour autant renier mes valeurs et mes principes.

Là où cette présidence change la donne, c’est qu’elle a pour plusieurs contribué à déplacer les limites de l’acceptable. Ce qu’on évoquait parfois de manière théorique sans réellement y croire, du moins dans mon cas, est devenu la réalité.

Je cherchais les mots pour bien exprimer ce que je ressens et je les ai trouvés dans un livre intitulé Prendre part1. Les auteurs David Robichaud et Patrick Turmel formulent très bien ce que j’ai en tête en expliquant la fenêtre d’Overton.

Robichaud et Turmel s’intéressent à l’influence de l’extrémisme politique (qui n’est d’ailleurs pas l’apanage de Trump) et ils soulignent que les tendances extrêmes contribuent à faire bouger les limites de l’acceptabilité sociale. La fenêtre d’Overton étant la fenêtre des opinions politiques considérées comme socialement acceptables, les positions extrêmes comme celles de Trump ont contribué à son élargissement.

Au moment où Donald Trump cède les rênes du pouvoir à Joe Biden, je prends conscience plus que jamais que je me suis refusé à cet «élargissement de la fenêtre». Je me refuse à accepter que ce que dit ou fait le président américain depuis quatre ans soit la nouvelle norme ou même que ce soit acceptable socialement.

Si vous me lisez régulièrement, vous vous souvenez que j’ai affirmé à plusieurs reprises que jamais les Pères fondateurs n’avaient envisagé qu’un tel homme puisse accéder à la présidence. J’ajoutais souvent qu’aucun autre président n’avait autant mérité d’être destitué.

Si au plan personnel le 45e président défend des valeurs et des symboles diamétralement à ce que nous tentons d’inculquer à nos jeunes, l’analyste politique se concentre plutôt sur les torts qu’il inflige encore à la démocratie et à ses fondements.

Nous avons à moins de deux mille kilomètres un exemple criant de la fragilité de la démocratie. Trump pourrait être un autocrate isolé s’il n’était appuyé de segments importants de la population américaine. Que l’assaut sur le Capitole puisse être considéré comme justifié, ou même souhaitable devrait suffire à effrayer. Cette fois, une partie de la population est complice de l’érosion des valeurs et des institutions démocratiques.

La démocratie est un régime exigeant, autant pour les politiciens que pour les citoyens. Non seulement doit-on exercer son droit de vote, mais il faut s’informer et assurer un suivi du travail de nos élus, que ce soit par le biais du travail des oppositions, celui des médias ou par une implication personnelle.

Plus important, peut-être, il faut oublier ses intérêts personnels pour privilégier le bien commun. C’est à mon avis ici que les dérapages se produisent le plus souvent, ne serait-ce que parce qu’il est difficile de s’oublier ou encore de définir en quoi consiste ce bien commun. La nécessité de la discussion et du compromis vient parfois à bout de la patience de plusieurs d’entre nous.

Après quatre années d’une couverture à un rythme effréné et dans un climat particulièrement chaotique, je ne peux qu’espérer que nous saurons tirer des leçons de l’exemple américain. Nous aurions tort de croire que les États-Unis ont le monopole de cette radicalisation. Nous la retrouvons, hélas, un peu partout dans les démocraties occidentales, donc ici.

Pendant ces quatre années, j’ai tenté de mettre de côté les notions de gauche ou de droite ou de progressisme et de conservatisme pour limiter mes observations à ce qui est permis et/ou acceptable en démocratie, constatant à de nombreuses occasions que ma perception de notre régime politique diffère de celle de plusieurs de nos lecteurs et de mes concitoyens.

C’est la dernière réflexion que je vous suggère ici: quelle est votre définition de la démocratie? Selon moi, cette définition évolue, mais en conservant pour l’essentiel la valorisation de la participation du plus grand nombre et l’idéal du bien commun.

Et puis, quelles sont les autres options? Êtes-vous prêts à sacrifier votre liberté? Pas moi.

1 David Robichaud et Patrick Turmel. Prendre part. Considérations sur la démocratie et ses fins. Montréal, Atelier 10, 2020. 103 pages.