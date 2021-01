Grande foire CES 2021: revue des meilleurs produits selon les médias

Même si la grande foire Consumer Electronic Show (CES) est maintenant derrière nous, l’Association CES ainsi que plusieurs médias ont publié leur revue des meilleurs produits. En voici quelques-uns que nous avons retenus.

La navigation intérieure avec GoodMaps Explore

Tout le monde connaît et utilise la navigation routière sur son téléphone intelligent, mais, en intérieur, c’était presque le néant. GoodMaps est une application de navigation et d’information pour les malvoyants. Conçue pour iOS et Android, l’application guide son utilisateur à l’intérieur comme à l’extérieur (Canada et É.-U.) à l’aide de messages audio. Direction, points d’intérêts ou encore la pièce la plus proche, tout y est.

Pour dresser une carte précise d’un bâtiment, il suffit de le traverser pour en enregistrer tous les recoins par positionnement par caméra, ou CPS.

Chaise de massage Bodyfriend

Surnommée la Lamborghini des chaises de massage, celle-ci est conçue pour exciter les sens de l’ouïe et du toucher à l’aide de caractéristiques comme le mode zéro gravité, des zones chauffées ou refroidies, sans oublier une foule de mécanismes pour les étirements et les massages.

Son utilisateur peut lancer des commandes vocales qui seront interprétées par l’intelligence artificielle. La chaise Bodyfriend est également pourvue de haut-parleurs haut de gamme Quantum de Bang & Olufsen.

Drone Skydio X2

Nouveau drone de l’américain Skydio, le X2 possède des capacités autonomes de jour comme de nuit pour les marchés commerciaux et de la défense. Conçue pour la reconnaissance du terrain, les inspections des bâtiments et les patrouilles de sécurité, sa vision électronique comprend un double capteur optique et thermique.

Les processeurs AMD Ryzen 5000

Conçus pour être les processeurs de jeu les plus rapides du marché, la famille de processeurs de bureau AMD Ryzen 5000 Series est construite sur la technologie de pointe Zen 3, offrant une puissance de calcul inégalée et des performances exceptionnelles par watt grâce à son architecture révolutionnaire en 7nanomètres.

Les aspirateurs robots Samsung

Il y a le précurseur iRobot qui a entraîné toute une série de copies moins chères en provenance d’Asie. Peu importe, il n’y a pas de limites aux perfectionnements, comme ce JetBot 90 AI+ du sud-coréen Samsung.

Caméra lidar pour lire le terrain et ne rien bousculer, intelligence artificielle pour gérer la navigation, cet aspirateur robot est équipé comme une voiture autonome! Il peut même garder un œil sur vos animaux poilus favoris quand vous n’êtes pas à la maison. Et quand il a terminé le nettoyage, il transfère les saletés dans la station d’accueil.

Ordinateur portatif Asus Zenbook Pro Duo 15 OLED à double écran

Conçu en 2019, mais remanié pour 2021, ce Zenbook Pro Duo voit son clavier être déplacé plus près de son utilisateur pour offrir un second écran doté d’un nouveau mécanisme d’inclinaison automatique.

Si le grand écran est du type OLED, sous le capot on retrouve un processeur Intel Core i9 10e génération, jusqu’à 32Go de mémoire vive et la nouvelle carte graphique Nvidia RTX 3070.

Appli Epsy Health

L'application Epsy, disponible pour iOS et Android, est une application destinée aux patients qui simplifie la gestion de l'épilepsie en créant un journal en données pour suivre les crises, l'observance du traitement et les déclencheurs. Epsy fournit aux patients et aux médecins des informations utiles qui peuvent aider à accélérer le processus vers de meilleurs résultats. Les entrées enregistrées par le patient sont analysées pour déceler les tendances et les schémas, ce qui aide les patients épileptiques à mieux comprendre leur état et à améliorer leur qualité de vie.