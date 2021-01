Depuis le début de la pandémie, les Québécois se sont rués pour avoir un animal de compagnie. Voilà que l’on note désormais une hausse des vols de chiens.

Une famille de la Beauce a perdu un de ses chiens il y a deux semaines. Sara T. Croft, sa famille et leurs trois chiens étaient à l’extérieur quand des gens à motoneige sont venus et ont enlevé le chien pratiquement sous leurs yeux.

«J’entends des gens sur le bord du chemin appeler mes chiens, je vois que les chiens s’en vont, moi je les rappelle et, sur mes trois chiens, j’ai seulement deux chiens qui reviennent et un qui ne revient pas», raconte Mme Croft.

Elle a ensuite vu deux personnes partir à motoneige, une d’elles conduisait l’engin tandis que l’autre tenait son chien Raven dans ses bras.

«Pas le temps de reconnaître qui que ce soit, il y a d’autres voitures qui passent, des skidoos qui partent», ajoute-t-elle.

Une plainte à la police a été faite et des annonces ont été publiées sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver Raven.

«J’ai trois enfants, dont deux de trois et quatre ans qui ne comprennent absolument pas ce qui est arrivé. Ils rentrent dans la maison et me demandent où est le chien», poursuit-elle.

Un autre propriétaire de la Rive-Sud de Québec a vu son chien se faire enlever par des gens dans une voiture.