Kasperi Kapanen rejoint enfin les Penguins

L’attente aura été particulièrement longue pour Kasperi Kapanen, qui n’a pu rejoindre sa nouvelle équipe, les Penguins de Pittsburgh, qu’en janvier en raison de problèmes de visa. Le Finlandais a participé à son premier entraînement depuis très longtemps, lundi.

L’athlète de 24 ans a été acquis par les «Pens» à la fin du mois d’août, après les séries éliminatoires. L’ancien des Maple Leafs de Toronto n’avait toujours pas rencontré ses nouveaux coéquipiers avant les derniers jours.

«Je suis resté à Toronto à la fin de la saison. L’échange a eu lieu et je suis rentré à la maison, a raconté Kapanen en vidéoconférence, lundi. Autour d’octobre, on m’a dit que je devais demander un nouveau visa. Nous l’avons envoyé à l’ambassade et nous n’en avons pas entendu parler avant janvier.»

«C’est dommage d’avoir dû manquer le camp, mais je suis seulement heureux d’être ici maintenant.»

Arrivé à Pittsburgh, l’ailier droit a dû être placé en quarantaine à l’hôtel pendant une semaine. Il a pu s’entraîner avec du matériel réduit et il se sentait un peu mou en rechaussant les patins ce dimanche.

Le rythme devrait revenir bien vite pour celui qui a récolté 36 points en 69 matchs en 2019-2020, surtout qu’il s’est entraîné aux côtés de Sidney Crosby et de Jake Guentzel.

«C’est évidemment un duo très talentueux. Ils savent contrôler la rondelle et amorcer les jeux. Si on regarde leurs antécédents, ça montre à quel point ils sont bons. Je crois pouvoir amener un peu de vitesse à ce trio, d’aller chercher les rondelles en fond de zone et d’être autour du filet pour marquer des buts. J’ai hâte de voir ce que nous ferons», a mentionné Kapanen.

Apprécié de tous

Les Penguins disputent leur prochaine rencontre mardi, face aux Capitals de Washington. L’entraîneur-chef Mike Sullivan croit que son nouveau joueur a bien paru, mais il ne sait pas s’il sera prêt à temps pour le match.

«Je crois qu’il a eu une bonne séance. Ce n’est jamais facile de se greffer à un entraînement comme ça, quand on considère le nombre de jours que nous avons déjà passé ensemble. Il essaie de sauter sur un train en marche... Je crois qu’il a fait du bon travail», a admis Sullivan.

Kapanen sera sûrement un atout de taille pour les deux premiers trios des Penguins. Décrit comme un «gars drôle» par son coéquipier Juuso Riikola, il a déjà commencé à faire sa place dans le vestiaire.

«Je le connais depuis 10 ans maintenant. C’est un gars avec qui tout le monde s’entend. Il n’est là que depuis quelques jours, mais il est déjà l’ami de tout le monde», a commenté le défenseur Riikola, qui est heureux d’enfin pouvoir compter sur un autre Finlandais dans le vestiaire.