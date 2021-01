La 5e édition de la Semaine numériQC approche à grands pas : ne manquez pas votre chance de faire partie du futur!

Vous êtes un professionnel qui œuvre dans l’univers numérique? Vous avez un intérêt pour les nouvelles technologies ou vous aimeriez mieux les comprendre?

Vous trouverez votre compte avec la 5e édition de la Semaine numériQC : un rendez-vous francophone incontournable pour tous professionnels du numérique! Voyez ce que l’événement qui se déroulera du 9 au 16 avril 2021, complètement en mode virtuel, vous réserve.

La Semaine numériQC, propulsée par Québec numérique et déployée par une vingtaine d’organismes partenaires, proposera plus de 250 activités, conférences d’experts et panels qui aborderont les innovations numériques et technologiques. Cette rencontre annuelle attendue par plus de 4000 professionnels réunira plusieurs communautés numériques afin de partager les nouvelles connaissances, de les vulgariser et d’en discuter.

Cet événement, réparti sur six journées bien remplies, permettra à tous d’en apprendre davantage dans un cadre accessible et rassembleur. Nul besoin d'être un expert dans les différentes thématiques proposées pour assister à la Semaine numériQC, tous les professionnels de tous les niveaux sont les bienvenus!

DES THÈMES QUI CHANGERONT LA FACE DU MONDE

Cette année encore, plusieurs thématiques seront abordées afin de couvrir le vaste univers du numérique.

Vous pourrez en apprendre davantage sur la sécurité de l’information (SéQCure) et découvrir comment être mieux outillé face aux menaces qui guettent les entreprises et les particuliers. L’intelligence artificielle (Rendez-vous IA Québec), que l’on retrouve dans plusieurs domaines depuis la santé jusqu’à la culture, sera elle aussi un grand sujet de discussion.

Une journée entière sera consacrée au E-commerce (Journée eCommerce): les spécialistes y démystifieront entre autres les méthodes les plus efficaces pour faire de la vente en ligne à l’aide de cas concrets et de conférences de pointe. Des activités seront également dédiées au secteur touristique (Territoires connectés), depuis les technologies avant-gardistes à connaître jusqu’aux exemples concrets d’innovations dans le secteur.

En cette heure où les professionnels d’aujourd’hui imaginent les villes de demain, vous pourrez découvrir comment la connexion entre les municipalités améliorera la qualité de vie des citoyens et en apprendre plus sur l’importance de créer des villes intelligentes (Territoires connectés).

Les innovations culturelles (Forum des innovations culturelles), les technologies d’avenir en santé (TechSantéQC), l’innovation dans l’assurance (Insurtech QC), le marketing et les communications seront eux aussi au cœur des différentes conférences et activités.

Puisqu’elle fait désormais partie du quotidien de plusieurs et qu’elle va bien au delà des jeux vidéos et des images 3D, la réalité augmentée et virtuelle sera visitée (Réalité Augmentée Québec). Les experts présenteront notamment tout le potentiel de développement des affaires qu’offre la réalité virtuelle.

Parmi cette belle programmation, vous aurez également l’occasion de découvrir les récentes réussites qui concernent la transformation numérique dans le secteur public avec Initiatives numériques gouvernementales.

DES RENCONTRES INSPIRANTES

La technologie est maintenant l’affaire de tous dans une organisation. Qui plus est, elle est également un domaine porteur où pullulent les emplois.

À cet égard, un salon de l’emploi sera à la disposition des participants et des entreprises partenaires de la Semaine numériQC. Les partenaires de l’événement y seront notamment présents en vitrine virtuelle, facilitant ainsi les échanges et les heureuses ententes professionnelles.

ENVIE DE PARTICIPER ?

Tous peuvent se procurer un droit d’accès à la Semaine numériQC et à toutes ses activités dès le mercredi 20 janvier, au coût de 195$ avant taxes.

Prenez part à ce rendez-vous annuel des professionnels du numérique. Qui sait, cette semaine connectée pourrait bien changer votre façon de travailler... et de voir le monde.

Pour plus de détails au sujet de la Semaine numériQC et pour réserver votre place à l’événement virtuel, visitez le semainenumeriqc.com!