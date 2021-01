NFL: du sang neuf chez les entraîneurs

Pendant que les séries éliminatoires retiennent toute l’attention dans la NFL, déjà quatre équipes ont confirmé l’embauche de nouveaux entraîneurs et d’autres sont sur le point de le faire. Les prochains mois seront critiques pour ces franchises qui ont opté pour une nouvelle direction. Voici l’état de la situation.

Jaguars de Jacksonville

Nouvel entraîneur : Urban Meyer

Photo d'archives, AFP

C’est l’embauche qui a fait le plus de bruit dans le cycle actuel puisque Meyer a connu énormément de succès sur la scène universitaire avec les Gators de la Floride et les Buckeyes d’Ohio State, remportant au passage trois titres nationaux. Partout où il est passé, il a gagné, mais il s’agira pour lui d’un premier saut dans la NFL. Plusieurs pilotes dans la NCAA ont échoué à leur tentative. Les Jaguars sont dans un état pitoyable et ils devaient tenter un grand coup. Reconnu comme un brillant esprit offensif, Meyer hérite du premier choix au total du prochain repêchage, qui sera visiblement le quart-arrière Trevor Lawrence. Il y a des trous partout dans l’alignement, mais les Jaguars sont bondés de choix et disposent d’une vaste marge de manœuvre sous le plafond salarial. Meyer a beau dire que le football reste du football, mais il serait préférable qu’il s’entoure de coordonnateurs dotés d’une vaste expérience dans la NFL.

Jets de New York

Nouvel entraîneur : Robert Saleh

Photo d'archives, AFP

Les Jets n’ont probablement pas une si mauvaise équipe que leur fiche de 2-14 l’a indiqué cette saison, mais les tensions étaient vives entre l’ex-entraîneur Adam Gase et ses joueurs. La franchise recherchait un leader qui serait respecté et apprécié des troupes. C’est exactement ce qu’était Robert Saleh à San Francisco, lui qui a guidé de manière énergique la défensive des 49ers. L’an passé, c’était une chose de le faire, mais, cette année, malgré une tempête de blessures qui a ravagé son alignement, la défensive a quand même livré la marchandise. Avec les Jets, Saleh n’aura clairement pas la même défensive à sa portée, tandis que l’attaque risque d’être reconstruite. Il faudra être patient, mais comme Meyer à Jacksonville, il arrive dans une bonne situation financière et avec une banque de choix garnie. Sa première grosse décision : rebâtir Sam Darnold ou changer de plan au poste de quart-arrière ?

Chargers de Los Angeles

Nouvel entraîneur : Brandon Staley

Plusieurs s’attendaient à un entraîneur à vocation offensive pour entourer le jeune quart prometteur Justin Herbert. Le poste a plutôt été accordé à l’un des jeunes esprits défensifs les plus en vogue du circuit, Brandon Staley. À 38 ans, Staley a fait un travail remarquable avec la défensive des Rams en aidant celle-ci à progresser du 20e rang avant son arrivée au tout premier sous sa férule cette année. Disciple du très respecté gourou défensif Vic Fangio, Staley amène un aspect intéressant pour le développement de Herbert puisqu’il a lui-même été quart-arrière pendant trois ans sur la scène universitaire. Staley débarque dans une situation idéale, au sens où un jeune quart de franchise est en place, avec un alignement prometteur autour de lui.

Falcons d’Atlanta

Nouvel entraîneur : Arthur Smith

Photo d'archives, AFP

Les Falcons ont mis la main sur un candidat qui était très en demande. Arthur Smith a occupé le rôle de coordonnateur offensif des Titans lors des deux dernières saisons et, sous sa férule, l’attaque a progressé dramatiquement. Il cadre dans la vague actuelle des jeunes esprits offensifs novateurs, à 38 ans. Il sera intéressant de le voir à Atlanta sans le cheval de bataille qu’il avait en Derrick Henry et avec un quart-arrière vieillissant en Matt Ryan. Smith représente un vent de changement après les 13 dernières saisons à Atlanta, marquées par des pilotes à vocation défensive. Les Falcons doivent préparer dès cette année l’éventuelle relève de Matt Ryan et Julio Jones, qui arrivera plus tôt que tard.

Eagles de Philadelphie et Texans de Houston

Postes vacants

Les Texans tentent désespérément de réparer les pots cassés avec leur quart-arrière étoile Deshaun Watson, qui s’est senti ignoré dans le processus pour dénicher un nouveau directeur général et un nouvel entraîneur-chef. Son candidat de choix pour le diriger serait l’actuel coordonnateur offensif des Chiefs, Eric Bieniemy, que les Texans ont finalement interviewé lundi. Chez les Eagles, la recherche bat son plein et l’équipe part avec un certain retard, elle qui vient à peine de montrer la porte à Doug Pederson.

Lions de Détroit

Entraîneur à confirmer : Dan Campbell

Photo courtoisie

Si l’embauche de Campbell se concrétise, il s’agira probablement de celle qui sort le plus du champ gauche parmi tous les postes vacants. Cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un mauvais choix pour les Lions, mais plutôt que personne ne l’a vu venir. Depuis 2016, Campbell occupe le poste d’aide-entraîneur-chef et entraîneur des ailiers rapprochés avec les Saints. Difficile de se faire remarquer sous les ordres d’un patron qui prend autant de place que Sean Payton, mais il semble que les joueurs apprécient ses qualités de rassembleur. Campbell avait été entraîneur-chef par intérim des Dolphins en 2015 (fiche de 5-7).