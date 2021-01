Pierre-Luc Dubois se fait pardonner de la bonne façon

Cloué au banc par son entraîneur-chef John Tortorella en fin de deuxième période, l’attaquant Pierre-Luc Dubois a touché la cible au troisième vingt pour aider les Blue Jackets de Columbus à disposer des Red Wings au compte de 3 à 2, lundi après-midi, à Detroit.

Du même coup, les visiteurs ont signé leur premier gain de la campagne après deux échecs d’entrée de jeu face aux Predators à Nashville.

Dominés 25 à 19 au chapitre des tirs après 40 minutes, les Jackets ont pris les devants grâce à Alexandre Texier, qui a surpris Thomas Greiss en contournant le filet à la sixième minute du dernier engagement. Puis, Dubois a déjoué le gardien en échappée à l’aide d’un tir dans la partie supérieure du filet 76 secondes plus tard.

Ayant passé environ les sept dernières minutes de la période médiane hors de la patinoire, le Québécois a ainsi obtenu son premier filet de la saison.

Oliver Bjorkstrand a pour sa part inscrit un but et une mention d’aide. L’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a été blanchi, ne décochant pas un seul tir. D’ailleurs, il se trouve toujours au neutre au chapitre des points et des lancers cette année.

Dans une cause perdante, Bobby Ryan a réalisé un doublé et revendique trois filets en 2020-2021. L’ex-joueur des Sénateurs d’Ottawa a profité d’une mise au jeu gagnée par Michael Rasmussen en zone adverse pour battre aussitôt Joonas Korpisalo - auteur de 35 arrêts au total - avec un tir vif lors du premier engagement. Il a ensuite réduit l’écart à un but avec moins d’une minute à écouler en temps réglementaire.

Les deux formations se retrouveront mardi au Michigan.