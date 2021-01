Qui succédera à Cale Makar?

Même s’il a été le premier choix au total du dernier repêchage dans la LNH, Alexis Lafrenière ne sera pas seul dans la course pour l’obtention du trophée Calder cette saison. Déjà, après quelques matchs seulement, quelques joueurs de première année font déjà parler d’eux. Le Journal vous dresse une liste des recrues les plus susceptibles de recevoir le titre de recrue de l’année, au terme de cette saison écourtée.

ALEXIS LAFRENIÈRE

AG, Rangers de New York

Photo AFP

Statistiques cette saison : 2 PJ, aucun point, Différentiel de +1, moyenne de temps de jeu de 14 min 56 s

Non, Alexis Lafrenière n’a pas inscrit de point à ses deux premiers matchs dans la LNH. Non, il n’y a pas de raison de s’inquiéter pour le patineur de Saint-Eustache. Lafrenière a fait ses débuts le 14 janvier dernier dans une cause (très) perdante (les Rangers ont perdu 4-0) mais, dès son deuxième match, il a été jumelé à Artemi Panarin. L’entraîneur des Blue Shirts David Quinn semble déjà lui faire confiance et ce n’est qu’une question de temps avant que l’ancien de l’Océanic de Rimouski ne s’inscrive à la feuille de pointage.

KIRILL KAPRIZOV

AG, Wild du Minnesota

Photo AFP

Statistiques cette saison * : 2 PJ, 1 but, 3 passes, différentiel de +3, moyenne de temps de jeu de 20 min 29 s

Les attentes étaient élevées envers l’attaquant russe de 23 ans et jusqu’ici, il ne déçoit pas. Kaprizov a récolté trois points à son tout premier match dans la LNH, dont le but gagnant en prolongation, puis il a ajouté une aide sur le but gagnant, encore en prolongation, de Marcus Johansson. L’ailier russe a l’avantage d’être beaucoup plus âgé que la majorité des recrues de haut niveau cette saison et son temps de jeu devrait aller en conséquence. Il est encore très tôt, mais Kaprizov est le favori pour l’obtention du trophée de recrue de l’année. Il vient d’être nommé la première étoile de la dernière semaine dans la LNH.

IGOR SHESTERKIN

Gardien, Rangers de New York

Photo AFP

Statistiques cette saison * : Fiche de 0-1, Moyenne de 4,01 et pourcentage d’arrêts de 0,879.

Soyons honnêtes : Shesterkin n’a pas été bon lors de son premier et seul départ de la saison, le 14 janvier, contre les Islanders de New York. Par contre, en se fiant à l’impact qu’il a eu à son arrivée avec l’équipe en fin de saison, l’an dernier, on n’a pas d’autres choix que de continuer à inclure le gardien russe parmi les candidats au trophée Calder. Il devra faire amende honorable et prouver qu’il peut reprendre son filet, qui lui a été ravi par Alexandar Georgiev lors des deux derniers matchs, mais il a tout ce qu’il faut pour être un digne successeur à Henrik Lundqvist.

BARRETT HAYTON

Centre, Coyotes de l’Arizona

Photo AFP

Statistiques cette saison * : 2 PJ, 1 but, différentiel de +1, Moyenne de temps de jeu de 13 min 03 s

Après l’avoir réclamé au cinquième rang au total du repêchage de 2018, les Coyotes de l’Arizona semblent finalement prêts à offrir une réelle chance de se faire valoir à Barrett Hayton. Le centre de 6 pi 1 po et 190 lb a été majoritairement utilisé à la gauche de Nick Schmaltz et Connor Garland sur le premier trio de l’équipe pour les deux premiers matchs de la saison, en plus d’évoluer sur la première unité d’attaque massive. Hayton avait déjà 20 matchs d’expérience dans la LNH, disputés l’an passé, et n’était donc qu’à cinq de la limite pour ne plus être considéré comme un joueur de première année.

TIM STÜTZLE

AG, Sénateurs d’Ottawa

Photo AFP

Statistiques cette saison : 2 PJ, 1 but, 0 passe, différentiel de +1, moyenne de temps de jeu de 13 min 32 s

Stützle a inscrit un premier but, et tout un, à son deuxième match dans la LNH samedi dernier. L’attaquant allemand a fait écarquiller bien des yeux au dernier Championnat mondial de hockey junior et les attentes sont pour le moins élevées à son endroit. Le troisième choix au total du dernier repêchage évolue avec Derek Stepan et Evgenii Dadonov sur le deuxième trio des Sens depuis le début de la saison.

« Il va être un très bon joueur, a mentionné l’entraîneur des Sénateurs DJ Smith, samedi. Vous pouvez voir sa vitesse. Je suis content qu’il ait déjà marqué son premier but. Je pense que vous en verrez de plus en plus à mesure que la saison va avancer. »

Mention honorable : Dylan Cozens (Buffalo), Josh Norris (Ottawa), Nils Hoglander (Vancouver), Alexander Romanov (Montréal), Ty Smith (New Jersey), Ilya Sorokin (Islanders)

* Avant les matchs de lundi soir