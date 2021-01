Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 18 janvier:

Neuf mois

La vie paisible de Samuel et Mathilde est chamboulée quand cette dernière tombe enceinte. La future mère est prête pour cette nouvelle vie, mais il en va tout autrement du père de l’enfant à naître. Comédie française ayant eu droit à une version hollywoodienne avec Hugh Grant en tête d’affiche.

Lundi, 11h54, StudioCanal.

Ace Ventura mène l’enquête

C’est avec cette comédie loufoque que le Canadien Jim Carrey s’est fait un nom. Ace Ventura, le jeune, fringant et excentrique détective, doit retrouver la mascotte de l’équipe de la NFL des Dolphins de Miami: un dauphin. Un défi de tous les instants pour cet homme aux pratiques originales.

Lundi, 13h, TVA.

Si on s’aimait

Rediffusion de l’émission présentée à TVA et au cours de laquelle des célibataires sont confrontés à la réalité de l’engagement par la sexologue Louise Sigouin. Au fil des rencontres, les participants apprennent ce qu’est l’amour, sous le regard amusé de Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin.

Lundi, 18h30, MOI ET CIE.

Structures abandonnées

Un peu partout à travers le monde, d’imposantes réalisations de l’Homme sont oubliées. L’émission s'intéresse à la base de Ralsko, autrefois secrète, mais aujourd’hui déserte. Elle nous emmène aussi voir les ruines de la prison de Devil’s Island et nous entraîne dans les villes de Salton Sea.

Lundi, 20h, Canal D.

Stumptown

Début de la série pour laquelle Cobie Smulders se transforme en brillante vétérante de la marine américaine devenue détective privée. En plus de ses enquêtes, la femme a une importante mission à la maison: celle de s’occuper de son frère aux prises avec le syndrome de Down.

Lundi, 20h, Noovo.

Champions de tous les temps: sports d’hiver

Grâce à leurs performances exceptionnelles, les détenteurs de records mondiaux sportifs sur glace et sur neige sont, à juste titre, hissés au rang de vedettes. Mais avec l’évolution constante des disciplines, sont-ils supérieurs aux athlètes qui les ont précédés? La question se pose.

Lundi, 22h, ICI Explora.

L’avenir nous appartient

Des rencontres inspirantes avec le musicien Jérôme Dupras, membres des Cowboys Fringants et l’«un des environnementalistes les plus influents au Québec», le médecin Stanley Vollant qui aurait pu avoir un tout autre destin et la sexologue des ados. On visite aussi le vignoble du Palais des Congrès.

Lundi, 22h, Télé-Québec.