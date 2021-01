Un déclic offensif pour Yegor Sharangovich

Principalement reconnu pour son jeu défensif depuis ses débuts professionnels, le joueur de centre des Devils du New Jersey Yegor Sharangovich semble avoir trouvé ses marques au point de vue offensif cette saison

Devils: un premier but en carrière pour Yegor Sharangovich en toute fin de prolongation

Ayant amorcé la campagne avec le Dynamo de Minsk, Sharangovich devait initialement évoluer au sein d’un troisième trio avec des responsabilités défensives. Une flambée de cas de COVID-19 a toutefois forcé son entraîneur à lui donner plus de responsabilités. Il est rapidement devenu l’une des principales menaces offensives dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Il a en effet totalisé 17 buts et 25 points en 34 parties avant de se diriger vers le New Jersey. Il figurait à ce moment dans le top 5 des marqueurs du circuit. Pourtant, à ses deux saisons précédentes dans la Ligue américaine (LAH), il n’avait jamais inscrit plus de 10 buts en une saison.

«C’est une belle histoire», avait d’ailleurs lancé le directeur général adjoint des Devils Dan MacKinnon à l’ouverture du camp de l’équipe, selon le site The Athletic. Selon l’adjoint de Tom Fitzgerald, ce revirement de situation est en partie dû à une amélioration marquée au chapitre du coup de patin.

«Ce n’était pas un patineur d’élite. Nous évaluons [les espoirs] sur une échelle de la LNH et nous l'avons évalué comme un patineur moyen de la LNH qui n'allait pas nécessairement avoir la séparation nécessaire pour s'éloigner des gars. Eh bien, maintenant, il a franchi une étape.»

Heureux

C’est visiblement ce que l’instructeur-chef Lindy Ruff a vu également lors du camp d’entraînement, puisque le Biélorusse de 22 ans a fait sa place dans la formation. Le pilote l’a d’ailleurs utilisé en moyenne 17 min 12 s au cours des deux premiers matchs, avec plusieurs présences en infériorité numérique.

Sharangovich a également inscrit son premier but dans la LNH samedi en prolongation, dans une victoire de 2 à 1 contre les Bruins de Boston.

«Je pense que c’est le plus beau moment de ma carrière, a dit Sharangovich après ce duel. Je suis vraiment heureux parce qu’on a gagné. On va prendre les deux points et j’ai marqué mon premier but dans la LNH. Je suis vraiment heureux.»

Le choix de cinquième tour des Devils au repêchage de la LNH en 2018 aura l’occasion de montrer son savoir-faire une fois de plus contre les Rangers, lundi, à New York.