DUPONT, Bertrand



Au CHUM de Montréal, le 15 janvier 2021, est décédé Monsieur Bertrand Dupont à l'âge de 45 ans. Il était le fils de Lionel Dupont et de Nicole Bernier.Outre ses parents, Bertrand laisse dans le deuil ses fils : William et Phillip. Il laisse également dans le deuil sa soeur Marie-France (Yves Shank), sa nièce Isa-Maude Lacaille (Maryse Lamarche), ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, autres parents et amis.Des dons à la Fondation Les Maisons Péladeau.com seraient appréciés.Suite aux circonstances que nous vivons présentement, les personnes qui auront eu une invitation pourront se présenter au salon funéraire. Les funérailles et l'inhumation auront lieu à St-Bruno de Montarville.SAINT-HYACINTHE, QC, J2S 5N9www.ubaldlalime.com