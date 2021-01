POIRIER, Sr Françoise, m.i.c.

(Ange-Marie)



Au Pavillon Délia Tétreault des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, est décédée le 5 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, Sr Françoise Poirier, m.i.c., fille de Stanislas Poirier et de Marie-Ange Séguin.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère M. André Poirier (Mme Jacqueline), plusieurs neveux et nièces, des cousins et cousines ainsi que de nombreux amis(es).Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, les funérailles seront célébrées en privé le jeudi 21 janvier 2021, à la chapelle des :DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION100, PLACE JUGE DESNOYERS, LAVALDes dons pour nos missions seraient appréciés, les faire parvenir à : Maison Généralice, 121 avenue Maplewood, Outremont, Qc, H2V 2M2.Vous pouvez vous unir à nous en allant sur notre site: Missionnaires de l'Immaculée-Conception (cliquer décès).