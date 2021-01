LÉVEILLÉ, Sylvio



À St-Jérôme, le 7 janvier 2021, est décédé M Sylvio Léveillé, à l'âge de 86 ans. Natif de Ste-Anne-des-Plaines, il était le fils de feu Jean-Baptiste Léveillé et feu Rose-Anna Benoit.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jovette Cadieux, ses enfants Sylvie Léveillé (Yves Raymond) et Sylvain Léveillé (Marianne Chartrand), ses petits-enfants Pierre-Yves, Vincent, Geneviève et Catherine, ses arrière-petits-enfants Coralie et Zakary, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Une cérémonie intime aura lieu à laDESROSIERS & FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6et de là au columbarium du cimetière St-Jérôme.