Amazon annonce l'ouverture de deux nouveaux centres de tri et trois centres de livraison

Le géant américain du commerce Amazon a annoncé l'ouverture de deux nouveaux centres de tri à Coteau-du-Lac et à Longueuil et de ses trois premiers postes de livraisons, qui devraient créer plus de 1000 emplois au Québec.

« Amazon est fière de continuer à investir au Québec et de donner à ses employés des emplois intéressants et sécuritaires, ainsi qu'un avenir meilleur », a déclaré Jean-François Héroux, directeur de site pour Amazon Canada.

Mardi, la multinationale a indiqué par communiqué offrir une « rémunération concurrentielle, des avantages sociaux de premier plan dans l'industrie et des possibilités d'avancement professionnel, dès le premier jour de travail».

« Nos nouvelles installations nous aideront à répondre à la demande croissante d'excellents produits et de délais de livraison plus rapides émise par les clients», a ajouté Jean-François Héroux d'Amazon Canada.

C'est à Coteau-du-Lac qu'Amazon ouvrira son plus grand centre de tri de 48 000 mètres carrés en cours d'année. Plus de 500 emplois seront créés.

Rappelons que le premier centre de tri d’Amazon du Québec a été inauguré à Longueuil en 2020. Plus de 500 personnes travaillent aux installations de 18 500 mètres carrés situées au 5799, route de l'Aéroport.

Pour ce qui est de ses postes de livraisons, les deux premiers d’Amazon, l’un à Laval, l’autre à Lachine, devraient ouvrir leurs portes ces prochains mois. Un troisième s’ajoutera à Laval sur l’avenue Francis Hughes.