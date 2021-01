LACOMBE, Normand



À Laval, le 14 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Normand Lacombe époux de Mme Lise Nantais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Pierre), Éric (Doina) et Marc, ses petits-enfants Yannick, Carl, Alexandre, Sophie, Adrianne, ses arrière-petits-enfants Zachary, Élissa et Liam, son frère Laurent, sa soeur Ginette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en toute intimité au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.comAfin de rassurer nos familles, en cette période exceptionnelle, la maison funéraire offre la possibilité de visionner les funérailles, le jeudi 21 janvier à 16h00, dans le confort de votre maison, grâce à notre Web diffusion. Veuillez-vous rendre sur le site :