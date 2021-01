Concours de la semaine québécoise intergénérationnelle 2021

La nouvelle édition du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle, qui valorise et promeut les initiatives favorisant le rapprochement entre les générations à travers la province, est démarrée. Comme chaque année, les six projets lauréats seront récompensés par une bourse de 1000 $.

Le concours est ouvert à tous les organismes et institutions à but non lucratif et aux individus ayant mis en place un projet intergénérationnel entre avril 2020 et mars 2021. Il leur suffit de s’inscrire avant dimanche en remplissant le formulaire d’inscription directement sur le site internet : intergenerationsquebec.org.

Intergénérations Québec est un organisme à but non lucratif provincial dont la mission est de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire.

Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens entre les générations, la Semaine québécoise intergénérationnelle a déjà permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités. Sa prochaine édition se tiendra au printemps et les lauréats du concours y seront révélés et récompensés.

-La direction

Je trouve cette initiative importante, et au surplus nécessaire, vu les nombreuses récriminations formulées, des plus jeunes aux plus âgés, et vice-versa, dans l’espace public. Comme c’est en se parlant qu’on se comprend, c’est certainement en menant des projets communs qu’on se donne la chance de se réunir et de se comprendre.